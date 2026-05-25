La Premier tantea el fichaje de Víctor Muñoz para jugar en Champions

Fran Fuentes 25 MAY 2026 - 15:19h.

El extremo gusta en Inglaterra, donde le ven como sustituto de Anthony Gordon

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Víctor Muñoz ha entrado en la lista definitiva de la Selección Española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El jugador de Osasuna, que ha acabado la temporada con problemas físicos, se concentrará en Las Rozas junto al resto de la concentración, amén de esos nueve futbolistas de apoyo para preparar el campeonato. En este sentido, el extremo tendrá un escaparate importante para lucirse (aunque, en principio, partirá por detrás de Nico Williams y Lamine Yamal). Eso sí, su papel desde el banquillo como revulsivo tiene muchos visos de ser importante y su regreso al Real Madrid es una posibilidad real.

Más allá de eso, el rojillo no deja de acaparar las miradas, tanto en España como en Europa. Y es que, según informa el diario británico The Mirror, dos clubes importantes de la Premier League siguen al extremo barcelonés. Uno de ellos es el Aston Villa, que se ha consagrado como el cuarto clasificado de la Premier League. Además, el equipo que dirige Unai Emery se ha proclamado campeón de la UEFA Europa League, lo que convierte a los villanos en un club completamente en auge.

Otro que también se ha fijado en Víctor Muñoz es el Newcastle. Este club, que se convirtió hace unos años en el más rico del mundo tras el cambio de propiedad, ha atravesado una temporada muy por debajo de las expectativas. Y es que, tras quedar cuartos el año pasado y jugar este curso la UEFA Champions League, en la presente temporada han terminado decimosegundos en la Premier. Además, al no jugar competición europea se prevé la salida de algún jugador importante. Es el caso de su máximo goleador, Anthony Gordon, quien sondeó el FC Barcelona pero apunta al Bayern de Múnich.

Así las cosas, la última palabra con Víctor Muñoz la tiene el Real Madrid. Y es que el club blanco puede activar su opción de recompra, fijada en ocho millones de euros, mientras que su cláusula de rescisión con Osasuna son 40 'kilos'. En este sentido, Braulio Vázquez afirmó que el conjunto madridista solo activaría la recompra si fuese para permanecer en la primera plantilla y no para hacer negocio con él. Sin embargo, en este momento no se puede descartar ningún escenario.

Eso sí, con el Mundial a la vuelta de la esquina, y las elecciones en el horizonte, sin saber todavía quién va a ser el entrenador blanco la próxima temporada, es pronto para pensar en qué hará el Real Madrid, si decidirá recomprar al extremo mundialista o si, por el contrario, deciden permitir que siga en Osasuna o incluso que el club rojillo haga caja con él.