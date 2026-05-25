El Celta cruza los dedos por Aleix Febas: última intentona, reunión fijada y nueva oferta

Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 14:03h.

Marco Garcés sigue bien posicionado en la puja

Óscar Mingueza dice 'no' a la oferta de renovación del Celta y saldrá con la carta de libertad de Vigo

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El Celta de Vigo ya planifica su nueva aventura europea. El triunfo ante el Sevilla selló la fiesta celeste en una temporada con altibajos, pero en la que Claudio Giráldez fue capaz de elevar el listón competitivo de su equipo. Para mantener el nivel, el técnico celeste necesitará refuerzos en un mercado de verano que ya rastrea Marco Garcés con el nombre de Aleix Febas subrayado en su agenda.

A sus 30 años, el centrocampista de Lleida acapara intereses en LALIGA EA Sports gracias a su buen nivel bajo las órdenes de Eder Sarabia, pero también motivado por su apetecible situación contractual. Tras ser clave en la permanencia del Elche, el futbolista afronta sus últimos días de contrato.

Garcés lleva meses siguiéndole la pista, pero era el RCD Espanyol, antes de la llegada de Monchi a la dirección deportiva, el equipo que estaba más cerca de conseguir su 'sí' para la próxima temporada. El Celta irrumpió con fuerza en la puja y tomó la delantera, aunque ahora debe cruzar los dedos.

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Última intentona, reunión y nueva oferta por Aleix Febas

Amarrada la permanencia, el Elche echa números y se resiste a perder a uno de sus jugadores más influyentes. Tanto es así que, como avanzan los compañeros de Deportes COPE Elche, la entidad ilicitana se ha decidido a realizar una última intentona por la renovación de Aleix Febas. Christian Bragarnik, máximo mandatario del club, entra en escena.

La citada fuente fecha para este lunes una reunión trascendental por el futuro del mediocentro. Con Bragarnik en Argentina, Febas escuchará la última propuesta ilicitana de manera telemática. El Elche está dispuesto a realizar una nueva oferta tras ser rechazada la primera que envió al entorno del centrocampista, estimada en el millón de euros.

Marco Garcés queda a la espera de la última intentona que plantean desde el Martínez Valero. Febas, muy del gusto de Claudio Giráldez, se adaptaría rápidamente a un esquema que potencia sus cualidades con el balón en los pies.