Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 12:04h.

El exjugador blanquillo lamenta el descenso al fútbol no profesional

El Zaragoza señala los primeros cambios por el descenso: presidente, director general y Atlético de Madrid

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Día difícil de afrontar en tierras mañas. Una vez consumado el descenso al fútbol no profesional, el Real Zaragoza inicia su camino de vuelta con una autocrítica más que necesaria y cambios institucionales y deportivos obligados. Su condición de histórico no bastará para salir de una categoría como la Primera Federación en la que todo se iguala.

Sobre los retos que se encontrará el conjunto zaragocista en la tercera categoría nacional ha reflexionado Jorge Valdano. El que fuera jugador del Zaragoza compareció en Deporte Plus de Movistar para analizar la caída blanquilla.

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El campeón del Mundo argentino quiso mandar un mensaje de apoyo a toda la ciudad, pero también a unos jugadores que se llevan un recuerdo negro para toda la vida. Mirando al futuro, Valdano también avanzó lo que le espera al Zaragoza.

Jorge Valdano no tiene dudas con los futuros rivales del Zaragoza

El ahora tertuliano comenzó su reflexión mandando un mensaje a la afición, pero también a los integrantes de la plantilla: "Un golpe terrible para la ciudad. Es la primera vez que el Zaragoza está fuera del fútbol profesional. Es un golpe durísimo para una afición muy fiel, muy exigente y que está acostumbrada a ver fútbol de primerísimo nivel. Lo siento mucho por los jugadores, este es un recuerdo que se llevarán para toda la vida. Uno de esos recuerdos que no te dejan dormir durante mucho tiempo".

El Zaragoza comienza a vislumbrar los obstáculos que le esperan en su travesía por la Primera RFEF, pero Valdano pone el foco en la motivación de sus rivales: "Mira cómo te esperarán, además la temporada próxima allí donde vayas. Te esperan como si fueras un equipo de primerísimo nivel europeo. Un coloso".

Por último, el exfutbolista zaragocista pone de ejemplo al Tenerife para lograr el regreso a LALIGA Hypermotion por la vía rápida: "Le espera algo parecido a lo del Tenerife, que al final ascendió este año con un número de puntos muy alto".