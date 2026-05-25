Celia Pérez 25 MAY 2026 - 09:33h.

El meta herculino fue uno de los protagonistas

La fiesta improvisada del Dépor en sala de prensa: cánticos y hasta una botella de champán

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Ocho años después, el Dépor regresa a Primera división. El equipo herculino se impuso este domingo al Real Valladolid en Zorrilla en un duelo definido por el doblete de Bil Nsongo y que certifica, a una jornada de terminar la temporada, su ascenso directo de categoría. El estadio vallisoletano se convirtió en una fiesta, traslada horas más tarde a la explanada de Riazor, y que tuvo entre muchos protagonistas a Álvaro Ferllo.

Ya sobre el césped del Zorrilla, en las cámaras de Movistar, explicaba cómo iba a ser toda esa fiesta del cuadro deportivista. "Madre mía, yo no te voy a decir qué voy a hacer que lo mismo te asustas. Todos mis compañeros, el que no llegue de empalme a los actos que tenemos, la semana que viene no juega. Se lo digo al míster y la semana que viene o juega", bromeaba con Isaac Fouto.

Tras llegar en el mercado de invierno, el meta se ha hecho clave para Antonio Hidalgo. Protagonista en el césped, también lo ha sido fuera de él, con su 'outfit' en zona mixta, con gorra y gafas de sol para analizar su estancia en el conjunto herculino.

Y ya por último, por el momento, el meta riojano volvió a ganarse a la afición deportivista en la celebración preparada en los exteriores de Riazor. Los primeros cánticos fueron "El Dépor es de Primera" y "Barça, Madrid, el Dépor ya está aquí" antes de presentar a todo el cuerpo técnico, que cerró el entrenador, Antonio Hidalgo, aplaudido por el público.

Luego saltaron al escenario los canteranos Noé y Samuel, antes de Álvaro Ferllo -al grito de “A Primera oé”-, Stoichkov, Luismi Cruz, Cristian Herrera, Gragera, Loureiro, Riki, Eric Puerto, Giacomo Quagliata y Zakaria Eddahchouri, coreado como "percebeiro". Los siguientes fueron Mulattieri, Patiño, Dani Barcia, Noubi -que escuchó "Noubi quédate"-, Arnau Comas, Altimira -le cantaron "Alti quédate"- y Germán Parreño.