Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 21:00h.

Qué actos hay preparados en A Coruña por el ascenso del Dépor a LALIGA EA SPORTS

El canterano estuvo en las agendas de muchos clubes esta temporada

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Yeremay Hernández fue uno de los primeros en atender a los medios tras la explosión de júbilo que se vivió en el José Zorrilla después de que el Dépor consumara el ascenso a LALIGA EA SPORTS. El jugador canario expresó la felicidad que sentía por todo el deportivismo y lo mucho que se alegra de la decisión que tomó en su momento de rechazar todas las ofertas que le llegaron para salir de Riazor.

Yeremay eligió estar en su casa y, como él mismo dice, no se equivocó. El atacante se muestra muy feliz por la consecución del objetivo y lo explicó con las siguiente palabras tras el partido ante las cámaras de Movistar. "Son decisiones muy complicadas, yo elegí estar aquí, en mi casa, con mi gente, con mis compañeros. Creo que no me equivoqué. Ahora estoy muy contento y viviendo un sueño", expresó.

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"Lo merecíamos por el trabajo de todo el año, de toda la gente. Hemos estado a un nivel muy alto y hemos recogido el premio. El Dépor cuando yo llegué estaba en Primera y desde que llegué todo fue mal. Desde que llegué al primer equipo todo fue bien hasta hoy. Ha sido duro a la vez que bonito y estoy muy contento por la gente y toda la ciudad", agregó.

Las impresiones de Antonio Hidalgo

El míster destacó el enorme esfuerzo que supone lograr un ascenso y felicitó a todo el deportivismo. "Cuando hay tanta constancia y trabajo y una ciudad por detrás empujando es todo más sencillo. Como entrenador siempre, cuando estás dentro tienes algo de control. La táctica en estos partidos a veces está en un segundo plano. Quería mandar un mensaje a mi madre, mi mi hermana y mi abuela que no han podido estar aquí. Va por vosotros", expresó Hidalgo.