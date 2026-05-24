Qué actos hay preparados en A Coruña por el ascenso del Dépor a LALIGA EA SPORTS

Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 20:26h.

Walter Pandiani confiesa qué ocurrió entre Irureta y Djalminha en el Deportivo: "Fue mortal"

El equipo llegará a la ciudad de madrugada

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Ocho años ha tenido que esperar la afición del Deportivo para volver a ver a su equipo en LALIGA EA SPORTS. Atrás queda ya ese oscuro descenso a Primera RFEF que tan lejos se ve ya. El Dépor vuelve a ser club de la élite tras su gran temporada certificada con la victoria en Valladolid ante miles de hinchas herculinos. Un logro con el que ya se relamían en A Coruña, donde se preparan para una larga noche y unos días llenos de actos y celebraciones.

Un ascenso hay que celebrarlo por todo lo alto y por ello tanto A Coruña como el Dépor ya tenían previstos algunos escenarios con los que se podrían encontrar en caso de lograr la machada tanto en Riazor como lejos de casa. A la espera de concretar horarios y de que se pongan en común los diferentes festejos, el Ayuntamiento ha querido ser previsor y ya se ha movido.

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Tal y como informa El Español, la fuente de Cuatro Caminos estará vallada en previsión de las cientos de personas que se puedan dar cita en ese escenario una vez finalizado el partido en el José Zorrilla. El resto de la plaza y la fuente será vallada al día siguiente, teniendo en cuenta que el equipo llegará de madrugada a la ciudad tras el choque en Valladolid.

La explanada de Riazor

Otro punto clave donde se vive el ascenso de lo lindo en estos momentos es en la explanada de Riazor. Ahí se ubicó una Fan Zone todo este domingo con diferentes actividades.