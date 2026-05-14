Walter Pandiani confiesa qué ocurrió entre Irureta y Djalminha en el Deportivo: "Fue mortal"

Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 10:26h.

El uruguayo también habla de Lendoiro y Mauro Silva

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El Deportivo de La Coruña pelea en este tramo final por regresar al sitio que no debió abandonar. La añoranza por el Súper Dépor sigue viva, más si cabe con testimonios como el de Walter Pandiani. El carismático delantero centro lanza la vista atrás y rememora anécdotas de aquel equipo que conquistó a media Europa.

En una interesante charla concedida al podcast Los Fulanos, el uruguayo, ya retirado, habla de nombres propios como el de Augusto César Lendoiro o Mauro Silva, aunque también desvela cómo vivió el vestuario el mítico roce entre Javier Irureta y Djalminha.

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Antes, Pandiani recordó con una sonrisa su aterrizaje en A Coruña y su esfuerzo por hacerse un hueco en aquella plantilla: "Llego a la Coruña y decían que me iba cedido. Demostré primero mi poderío físico y que era el delantero diferente que podía aportar en ese Deportivo. Me hice goleador en pretemporada y me terminé quedando. Debuté en Champions con una asistencia de chilena y metí el primer gol en Riazor en Liga de Campeones. Empecé espectacular, fue un año maravilloso para mí".

Walter Pandiani y el pique entre Irureta y Djalminha en el Deportivo

El que fuera delantero herculino también rememoró aquellas míticas negociaciones de Lendoiro: "No participé mucho en las negociaciones. Yo estaba en el hotel porque Lendoiro siempre fue de negociar a la madrugada. Empezaba a las 2 de la mañana, te invitaba a una cena y terminabas a las cinco de la mañana tomando cava. Yo estaba esperando en el hotel a que se terminara. Yo quería volver a Peñarol".

Sobre el Súper Dépor, Pandiani ensalzó la calidad humana que residía en ese vestuario, pero también el nivel futbolístico de Mauro Silva: "Me acoge Scaloni. Argentino, uruguayo y mate, fácil. Y después muy bien con Mauro Silva, con Donato... Hicimos tremenda amistad, con Víctor Sánchez del Amo también. Tengo un recuerdo de Mauro increíble, campeón del mundo. Verle jugar... creo que ha sido el mejor mediocentro que he tenido como compañero. Algo increíble para la época, ahora se ve mucho más".

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Por último, el uruguayo explicó el motivo que llevó a Djalminha a propinar un cabezazo a Javier Irureta y cómo lo vivió el vestuario del Deportivo: "Fue algo muy raro lo de Irureta, Djalminha era un tipo tranquilo. De entrenar a su manera, pero nada de tener lío con nadie. Ese momento estábamos haciendo fútbol y había un área imaginaria en el otro lado. Él y yo jugábamos juntos. Resulta que pitan penalti y Djalminha le tiró tres veces el balón para que Makaay no tirara. Fue Irureta, puso la pelotita en el penalti y fue Djalminha y le tiró la pelota. Justo tenía un palo en la mano Irureta y le decía 'que dejes la pelota'. Djalminha se enojó y le tiró un cabezazo. Fue una imagen mortal para nosotros, no podíamos creer lo que estaba pasando. Lo tuvo cuatro partidos sin convocar".