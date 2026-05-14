Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 00:05h.

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación tras el partido

Uno por uno y notas del Barcelona contra el Alavés con varios suspensos en Mendizorroza

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El FC Barcelona no podrá alcanzar los 100 puntos en LALIGA EA Sports después de perder contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. El conjunto vasco anotó justo antes del descanso y, a partir de ahí, supieron defender a un Barça que ni siquiera tiró a puerta.

Tras el encuentro, Hansi Flick se mostró decepcionado por el resultado, aunque sí destacó aspectos positivos, como el debut de Álvaro Cortés y las actuaciones de los demás jóvenes, como Espart o Marqués. "Ellos se juegan seguir en LaLiga. Fue difícil para nosotros. Tenemos que estar más centrados. Destaco cómo han jugado los jóvenes. Quedan dos partidos y los queremos ganar", dijo en rueda de prensa.

Hansi Flick

"Hemos tenido oportunidades también en la primera parte pero al final hemos encajado en un córner. Nos ha faltado concentración en esos momentos. Hay que aceptar el resultado y tendremos que prepararnos para el partido del domingo", analizó el técnico alemán ante los micrófonos de Movistar+ tras el encuentro.

Además, Hansi Flick reconoció que aunque el equipo ha jugado motivado, el Alavés sigue luchando por la permanencia en Primera División y, aunque han intentado controlar el juego, en ataque no han estado "como otras veces". "Queríamos ganar, pero no fue posible. No lograremos la Liga de los 100 puntos", reconoció.

En cuanto a los nombres individuales, fue preguntado por Álvaro Cortés, quien destacó que "lo ha hecho muy bien, ha estado bien contra grandes delanteros, le he visto con confianza con la pelota... Lo da todo en los entrenamientos y merece jugar". La otra sorpresa en el once fue Szczesny, y Hansi Flick desveló que decidieron hoy mismo quién jugaría el partido. "Le dimos descanso a Joan García, que es el número uno y que volverá a jugar...", mencionó.

El otro gran nombre de la semana en el apartado deportivo es el de Florentino Pérez quien, una vez más, ha vuelto a cargar contra el Barcelona y el caso Negreria. Hansi Flick fue preguntado por el presidente del Real Madrid, pero el técnico alemán se negó a responder. "No vale la pena contestar a Florentino Pérez".