Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 23:25h.

El FC Barcelona perdió en Mendizorroza

La emotiva historia de un padre madridista que hace cualquier cosa por conseguir una firma de Pedri a su hija

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El FC Barcelona no podrá optar a los 100 puntos en LALIGA. El conjunto culé, después de ganar el Clásico y la resaca de la celebración, ha caído en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés.

Los locales se adelantaron en el marcador gracias al tanto de Diabate justo antes del descanso. Un gol que supieron defender con uñas y dientes para alejarse de los puestos de descenso mientras que el Barça, ya con LALIGA ganada, no podrá llegar a los 100 puntos.

Uno por uno de los jugadores del Barcelona

Szczesny (6,5): poco pudo hacer en el gol del Alavés. Realizó 3 paradas, 2 de ellas a disparos desde dentro del área.

poco pudo hacer en el gol del Alavés. Realizó 3 paradas, 2 de ellas a disparos desde dentro del área. Koundé (5): comenzó de lateral y terminó de central. Con balón aportó precisión, aunque le faltó algo de contundencia defensiva.

comenzó de lateral y terminó de central. Con balón aportó precisión, aunque le faltó algo de contundencia defensiva. Cubarsí (5): realizó varias entradas con éxito, aunque no estuvo tan contundente en los duelos. Con el balón sí se mostró muy preciso, como siempre, con un 97% de acierto.

realizó varias entradas con éxito, aunque no estuvo tan contundente en los duelos. Con el balón sí se mostró muy preciso, como siempre, con un 97% de acierto. Cortés (8): de lo mejor del FC Barcelona. Tuvo mucho criterio con balón, aunque falló algún pase en largo. En defensa, se mostró muy contundente, ganando la mayoría de los duelos. Hansi Flick tiene central para el futuro.

de lo mejor del FC Barcelona. Tuvo mucho criterio con balón, aunque falló algún pase en largo. En defensa, se mostró muy contundente, ganando la mayoría de los duelos. Hansi Flick tiene central para el futuro. Balde (4): más presencia en ataque que en defensa. Aun así, no tuvo tanta profundidad en el campo del Alavés y no terminó de generar peligro por la banda izquierda.

más presencia en ataque que en defensa. Aun así, no tuvo tanta profundidad en el campo del Alavés y no terminó de generar peligro por la banda izquierda. Bernal (8): agarró a Diabate en el gol del '22', pero no fue suficiente para desestabilizarlo. Aun así, fue uno de los mejores del partido. Mantuvo el control en el centro del campo con contundencia en los duelos y precisión en los pases, dando un paso adelante cuando el equipo lo necesitaba.

agarró a Diabate en el gol del '22', pero no fue suficiente para desestabilizarlo. Aun así, fue uno de los mejores del partido. Mantuvo el control en el centro del campo con contundencia en los duelos y precisión en los pases, dando un paso adelante cuando el equipo lo necesitaba. Marc Casadó (3,5): otra nueva actuación que no invita a pensar en su continuidad. Flojo en los duelos y con varias posesiones perdidas.

otra nueva actuación que no invita a pensar en su continuidad. Flojo en los duelos y con varias posesiones perdidas. Dani Olmo (4): no demostró la calidad que atesora. Jugó el partido completo, pero no realizó esas jugadas mágicas que suele dejar. Además, no estuvo tan contundente en los duelos.

no demostró la calidad que atesora. Jugó el partido completo, pero no realizó esas jugadas mágicas que suele dejar. Además, no estuvo tan contundente en los duelos. Rashford (4,5) : su mal despeje a la salida del último córner de la primera mitad terminó en el gol del Alavés. Fue el delantero con más presencia en ataque, con varios disparos, pero no fue suficiente.

: su mal despeje a la salida del último córner de la primera mitad terminó en el gol del Alavés. Fue el delantero con más presencia en ataque, con varios disparos, pero no fue suficiente. Roony (4): partido muy flojo en una nueva titularidad por la ausencia de Lamine Yamal, pero volvió a demostrar ser un mejor suplente que titular. No arriesgó demasiado en los pases y completó 3 de 6 regates, pero sin generar el peligro esperado.

partido muy flojo en una nueva titularidad por la ausencia de Lamine Yamal, pero volvió a demostrar ser un mejor suplente que titular. No arriesgó demasiado en los pases y completó 3 de 6 regates, pero sin generar el peligro esperado. Lewandowski (3): espeso durante todo el partido. No supo finalizar ocasiones claras ante la portería de Sivera y en la segunda parte tuvo menos participación aún que la primera.

Las notas de los suplentes