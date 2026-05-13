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Alineaciones confirmadas de Alavés y Barcelona hoy con revolución de Hansi Flick

Roony Bardghji, durante un partido del Barcelona
Roony Bardghji, durante un partido del Barcelona. Cordon Press
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Alineaciones confirmadas en Mendizorroza. El FC Barcelona, que se proclamó campeón de LaLiga en el Clásico del pasado domingo y estuvo todo el lunes festejándolo, visita este miércoles al Deportivo Alavés, que se encuentra en una situación muy delicada y está obligado a ganar para salir de los puestos de descenso a falta de dos jornadas para concluir el campeonato.

Once del Alavés: bajas y novedades

Alineación pendiente de confirmar.

Once del Barcelona: bajas y novedades

El once del Barça está formado por Szczesny; Koundé, Cubarsí, Cortés, Balde; Bernal, Casadó; Roony Bardghji, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

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