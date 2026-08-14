Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 18:51h.

Finaliza la opción de salida de Enzo Fernández del Chelsea

Pastore confirma la salida de Enzo Fernández y se deja querer: “¿A quién no le gusta Madrid?”

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El Real Madrid se encamina al inicio de la temporada 26/27 con varios fichajes ya en la plantilla pero aún sin ese centrocampista que tan falta ha hecho en el equipo desde la retirada de Toni Kroos. Entre los nombres que han sonado este verano están el de Rodri Hernández o el de Enzo Fernández y este, tras la negativa pública del equipo blanco, ha quedado completamente descartado a raíz de la cláusula que tenía con el Chelsea.

El conjunto blue acordó el pasado mes de mayo con Javier Pastore, representante del centrocampista argentino, una opción de salida para el jugador. Tanto el propio futbolista como su entorno dejaron caer que querían salir de Stamford Bridge pese a la llegada de Xabi Alonso al haberse quedado un año más fuera de competiciones europeas y, por ello, llegaron a un acuerdo.

El Chelsea le colocó al jugador una cláusula en su contrato de 120 millones de euros que debía pagar aquel club que desease su contratación pero esta posibilidad ya ha expirado. Este jueves 14 de agosto, a las 18.00h. (17.00h. en el Reino unido), llegaba la fecha límite colocada por el conjunto londinense sin que hayan llegado ofertas por el jugador, por lo que seguirá esta campaña 26/27 de nuevo en las filas del campeón del Mundial de Clubes.

El Real Madrid y Enzo Fernández, vinculados

Enzo Fernández pidió salir a finales de la pasada temporada y el Real Madrid apareció enseguida como el principal candidato a hacerse con su fichaje. La necesidad madridista en el centro del campo y el deseo del jugador de vivir en la capital de España desvelado por él mismo acercaban esta posibilidad pero el club blanco puso freno inicialmente.

Al igual que sucedió con otras operaciones 'públicas' como con Julián Álvarez o Michael Olise, la entidad merengue emitió un comunicado para, en este caso, negar que se hubieran producido movimientos por el argentino y que, en ese momento, tuviera intenciones de ficharlo. Fuera o no una táctica madridista, la puerta se ha cerrado definitivamente este viernes al finalizar esa cláusula del Chelsea para que se produjera su adiós.

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Enzo Fernández firmó con el Chelsea hasta el 30 de julio de 2032 cuando llegó procedente del Benfica en enero de 2023, en lo que fue el contrato más largo del fútbol en ese momento y también el traspaso más caro de un centrocampista con 121 millones de euros. Tras tres años y medio y a pesar de la conquista en 2025 del Mundial de Clubes, el equipo inglés no se ha consolidado como un equipo de Champions, algo que intentará evitar Xabi Alonso esta campaña para impedir fugas como la de un Enzo que es uno de los capitanes.

Además, el futbolista llega con ganas de revancha a pesar de haber sido uno de los líderes de Argentina camino de la final del Mundial tras haberse hecho un nombre en el fútbol con su importancia en el título de la Albiceleste en Qatar 2022. Su expulsión en la final por una dura patada a Cubarsí que le costó la segunda amarilla provoca que el jugador también quiera reivindicarse en esta 26/27.