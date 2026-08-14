Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 13:54h.

La selección femenina pierde 52-31 ante la gran favorita en su último partido de la fase de grupos, termina segunda y se mete entre las ocho mejores del Mundial

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España ya está en los cuartos de final del Mundial de Flag Football. La Selección Femenina cerró este viernes la fase de grupos con una derrota ante Estados Unidos (52-31), con un resultado que no cambia el gran objetivo con el que llegó a Düsseldorf: seguir avanzando en el torneo para pelear por una de las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las españolas terminan segundas del grupo B después de haber derrotado a Australia y contar también con la victoria ante Nigeria, retirada del campeonato por sus problemas con los visados.

Gran partido frente a una poderosa EEUU

El encuentro comenzó con Estados Unidos demostrando por qué es una de las grandes potencias de este deporte. Las norteamericanas se adelantaron 6-0 y ampliaron rápidamente la diferencia hasta el 12-0. España tuvo oportunidades para recortar distancias, avanzó metros con buenos pases y llegó a acariciar el touchdown en varias ocasiones, pero se encontró con una defensa estadounidense que durante muchos minutos funcionó como un muro.

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La ventaja llegó a ser de 18-0 antes de que España reaccionara. Cuando parecía que el primer tiempo se marchaba con una diferencia amplia, el conjunto dirigido por Daniel Castañón encontró dos jugadas de estrategia para anotar dos touchdowns y marcharse al descanso con un 24-12 que mantenía abierta la puerta a la remontada.

El inicio de la segunda mitad confirmó esa sensación. España volvió a encontrar la zona de anotación y se colocó 24-18, aunque Estados Unidos respondió inmediatamente. El intercambio de touchdowns continuó durante los siguientes minutos: las españolas aprovecharon un error de marcaje para ponerse 31-25, pero las norteamericanas terminaron imponiendo su ritmo.

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Estados Unidos amplió la diferencia hasta el 45-25 y, pese a una última reacción de las españolas que permitió colocar el 45-31, dos nuevas anotaciones norteamericanas sentenciaron definitivamente el encuentro. El marcador final, 52-31, reflejó la superioridad de una selección que sigue siendo la gran referencia mundial, pero también dejó varios tramos positivos para España.

A por los cuartos

Este resultado, no cambia la hoja de ruta. España termina segunda de grupo y avanza a los cuartos de final, después de haber superado el primer gran obstáculo del campeonato con su remontada ante Australia (39-25) y mantiene vivo el sueño de los JJOO. El Flag Football debutará en Los Ángeles 2028 y este Mundial de Düsseldorf es una de las grandes vías para alcanzar la cita olímpica. Las dos mejores selecciones del Mundial, al margen de Estados Unidos por su condición de anfitriona, obtendrán el billete directo para los Juegos.

Ahora comienza la parte decisiva del Mundial y España, por tanto, sigue viva. La derrota ante Estados Unidos no borra el gran paso dado en Düsseldorf y las espartanas esperan rival en los cuartos de final, que lo más probable es que sea México, las vigentes campeonas.