Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 12:24h.

El extenista de Manacor se ha sincerado sobre varios aspectos de su rutina años después de dejar el circuito

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Casi dos años después de anunciar su retirada del tenis profesional, Rafa Nadal ha construido una rutina muy diferente a la que marcó sus últimos 25 años de carrera. A sus 40 años, el ganador de 22 Grand Slams mantiene el deporte y la alimentación saludable como pilares de su día a día, aunque ahora las prioridades han cambiado. Su familia y sus proyectos empresariales ocupan buena parte de su tiempo.

La rutina de Rafa Nadal por las mañanas

El mallorquín ha explicado en una entrevista con The Wall Street Journal Magazine cómo transcurren sus mañanas desde que dejó la competición. Ahora lleva una vida menos condicionada por los entrenamientos y los viajes, pero en la que sigue intentando mantenerse activo y en buena forma. Nadal se levanta alrededor de las 6:45 horas y, cuando sus compromisos laborales se lo permiten, lleva a su hijo al colegio. Después se dirige al gimnasio antes de comenzar su jornada profesional. "Los días que no tengo que trabajar muy temprano suelo llevar a mi hijo Rafa al colegio en torno a las 8.30 horas. Después, voy al gimnasio, entreno hasta las diez, y luego voy a la oficina", explicó.

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El extenista ya no necesita someterse a las cargas de trabajo propias de un jugador profesional, pero no quiere abandonar completamente el ejercicio. "Intento hacer ejercicio al menos tres días a la semana", aseguró. Su relación con el deporte también ha cambiado. Nadal juega al tenis ocasionalmente y no descarta participar en alguna exhibición en el futuro, pero ahora disfruta de otras actividades como el golf, el fútbol o la pesca. "Lo más importante es pasar tiempo con la familia", señaló.

Ahora lleva una alimentación más relajada y el desayuno es un pilar

La alimentación continúa formando parte de sus hábitos. "Al principio no era de desayunar, pero durante mi carrera, con la ayuda de la nutricionista, aprendí que hay que comer proteínas y carbohidratos", recordó. El mallorquín ha explicado que suele tomar tostadas con anchoas, un hábito que ya mantenía durante sus años como tenista. Eso sí, no acompaña la primera comida del día con café. "Me encanta el olor del café, pero no lo bebo", reconoció Nadal, cuya única ingesta habitual de cafeína procede de bebidas como la Coca-Cola.