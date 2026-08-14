Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 07:31h.

Tres fichajes, 230 millones y tres ofertas en 'stand by' en el Barcelona

Semana intensa y cargada de conversaciones incómodad para el argentino

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La semana transcurre bastante intensa para Julián Álvarez. Desde que regresara a los entrenamientos con el Atlético de Madrid después del Mundial, el argentino vive días cargados de tensión por todo lo sucedido con respecto a su futuro. Sus palabras pidiendo salir o los rumores del Barcelona o del Arsenal generaron unas críticas que ahora trata de silenciar. Ya mantuvo el pasado jueves una reunión con Simeone para abordar el problema y ahora tocaba charlar con sus compañeros.

Según informa el periodista Miguel Martín Talavera en la Cadena Ser, Julián habría mantenido una charla con el resto de jugadores del Atlético para pedirles perdón y trasladarle sus errores y el compromiso total con la plantilla el tiempo que le quede en el vestuario. Unas palabras que suenan a arrepentimiento en pleno debate sobre su futuro en el mercado.

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"El ya no esconde en la caseta a sus compañeros que se ha equivocado. Es una cosa que hasta hace poco no se verbalizaba. Se ha equivocado en el fondo, en las formas y en cómo ha procedido. Ha hablado con sus compañeros, les ha dicho que su compromiso con ellos y el equipo es total y en lo que esté con el Atlético, que serán tres años de contrato, uno o dos días, está por encima de cualquier otra cosa", prosiguió. "Ya no esconde que se ha equivocado, es bastante relevante. El compromiso con sus compañeros, el equipo y el entrenador va a ser cien por cien siempre que vista la camiseta del Atlético de Madrid".

El plan B sigue activo

Mientras que el Barcelona sigue peleando, aunque parece que cada vez con menos fuerza, el fichaje de Julián Álvarez, ya piensa desde hace días en un posible plan B por si las negociaciones no llegan a buen puerto. Su afición también se lo pide. En ese horizonte asoman nombres como el de Lautaro Martínez, aunque sigue sin estar nada claro.