El central da marcha atrás tras una conversación determinante con el entrenador

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Bombazo de última hora: Nayef Aguerd no firmará por la Real Sociedad. Pese a que el club donostiarra tenía un acuerdo cerrado con el Olympique de Marsella y el central incluso se había sometido al reconocimiento médico antes de regresar a San Sebastián, su fichaje ha saltado por las aires en las últimas horas. El motivo, de momento, está en el aire: desde Francia apuntan a una charla clave con Pellegino Matarazzo y desde España, a problemas durante las pruebas físicas.

Según la versión del periodista Santi Aouna, especialista en el mercado de fichajes francés, Aguerd pasó reconocimiento médico de forma exitosa y el acuerdo entre el Marsella era total. Parecía cuestión de tiempo que los dos clubes hicieran oficial la operación, pero todo ha dado un giro de 180 grados en las últimas horas. Y es que, siempre según su versión, Aguerd habría decidido rechazar la propuesta de la Real después de una conversación clave con Matarazzo que podría haber sido decisiva para que el central, que ya tenía cerrado su regreso a Anoeta, haya decidido dar marcha atrás y buscar un nuevo destino.

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Por otro lado, el periodista italiano Matteo Moretto, también especializado en el mercado, ha asegurado que la operación se ha roto debido a que Aguerd no ha superado el reconocimiento médico.

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Qué pasó con Nayef Aguerd en el vestuario de la Real Sociedad

¿Qué ha sucedido con Aguerd? Esa es ahora mismo la gran pregunta que se hacen los aficionados del equipo donostiarra. A falta de que alguna de las partes dé una explicación que esclarezca la situación tras estas dos versiones, que son bien distintas, lo único que se sabe hasta la fecha es que corrían ciertos rumores de que su relación con algunos jugadores del vestuario de la Real no era la mejor tras su paso por el club hace dos temporadas.

Tras rendir en la primera vuelta a un nivel sobresaliente, la segunda vuelta estuvo marcada por la falta de continuidad debido a distintas lesiones y molestias musculares que no gustaron demasiado entre algunos compañeros, que sospechaban que el marroquí 'se borraba' de los encuentros menos relevantes pero sí estaba disponible en los más importantes. La segunda teoría apunta a su estado físico, tal y como ha apuntado el periodista Matteo Moretto, y a problemas durante el reconocimiento médico que habrían imposibilitado su incorporación.

Aguerd jugó durante la temporada 2024/2025 en las filas de la Real Sociedad en calidad de cedido desde el West Ham, curso en el que disputó 36 partidos con la camiseta del cuadro donostiarra. Hace un año firmó por el Olympique de Marsella a cambio de 23 millones, pero ahora estaba dispuesto a regresar a San Sebastián en una operación que ya estaba cerrada... hasta hace unas horas.