Así está la situación de Álex Remiro en el mercado de fichajes de la Real Sociedad

Celia Pérez 12 AGO 2026 - 12:27h.

Al club no ha llegado ninguna oferta por él

La Real Sociedad entra en la pelea junto a Villarreal y Dépor por un '9' de 22 millones

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A pesar de que el mercado de fichajes afronta unas semanas frenéticas, con un gran sainete de nombres arriba y abajo, hay un caso que llama a la tranquilidad en la Real Sociedad. Y no es otro que el de Álex Remiro. El guardameta de Cascante, después de haber vivido hace unas semanas unos días expuestos ante un posible interés del Barcelona, ha vuelto de nuevo a la calma en el cuadro txuri urdin.

En la Ciudad Condal le veían como un portero ideal para estar a la sombra de Joan García, pero con el paso de las semanas y el inicio de la pretemporada el jugador ha entrenado con normalidad en Zubieta y ahora no está tan claro que vaya a marcharse. De hecho, según cuenta Noticias de Gipuzkoa, en el club a pesar de que son conscientes de que puede darse una salida, no ha llegado ninguna oferta por él.

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A falta de un año para acabar su contrato, la realidad es que la Real entiende que está obligada a escuchar ofertas, pero todo dependerá si aparece una propuesta que convenza a todas las partes. Una situación que, al menos de momento, no se ha dado.

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Ya en su momento también sonó clubes como el Aston Villa, el Nápoles o el Mónaco, sondeando la disponibilidad del portero. Sin embargo, ninguno de estos acercamientos se ha tradujeron en una oferta real y tangible. Algo que, por otra parte, tampoco preocupa lo más mínimo en la Real Sociedad. "Contamos con Álex Remiro para la próxima temporada y nuestra intención es que continúe con nosotros". Así lo expresaron tanto Jokin Aperribay como Erik Bretos en sendas declaraciones al ser preguntados por el futuro del guardameta. Pese a todo, cumple contrato el próximo 30 de junio del 2027, y puede ser ahí cuando se produzca el "traspaso de poderes" a Unai Marrero.