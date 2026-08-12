Real Sociedad y Borussia Dortmund coinciden en la fórmula del fichaje de Fabio Silva

Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 11:16h.

José Mourinho toma una decisión con Endrick que afecta a las negociaciones del Real Madrid por su fichaje

Más equipos de LALIGA EA SPORTS, atentos a los movimientos por el portugués

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Fabio Silva se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de Erik Bretos. La Real Sociedad tantea la opción de firmar al delantero del Borussia Dortmund pese a que cuenta con otros pretendientes en LALIGA EA SPORTS como el Dépor o el Villarreal. El cuadro txuri urdin, sin fichajes hasta la fecha, está muy cerca de cerrar la llegada de Nayef Aguerd para lanzarse a por todas por la incorporación del portugués. Mientras tanto, los primeros contactos entre ambas partes parecen marchar por buen camino.

Según informa Ser Deportivos Gipuzkoa, tanto la Real Sociedad como el Borussia Dortmund verían con buenos ojos una cesión en sus negociaciones. Fabio Silva podría recalar en Anoeta a préstamo, un punto a favo para ganarle la partida al resto de pretendientes por el delantero luso. Las negociaciones aún se encuentran en fase inicial a la espera de novedades con el resto de rivales.

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Fabio Silva desea salir del Borussia en busca de minutos. Su gran actuació con la UD Las Palmas, con una decena de goles, le sirvió para dar el salto a la Bundesliga, aunque desea tener más protagonismo que la pasada temporada. Sería, además, un perfil de jugador diferente en el ataque de la Real, un complemento ideal para Pellegrino Matarazzo y su cuerpo técnico.

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Nayef Aguerd apunta a ser el primero

La Real Sociedad ha vuelto a destacar por la calma en los fichajes veraniegos. De momento no ha efectuado ninguno, aunque hay un defensor que está a punto de volver a la que fue su casa. Nayef Aguerd tiene todo acordado para convertirse en el primer refuerzo txuri urdin del verano. Llegaría en calidad de cedido desde el Olympique de Marsella por cuatro millones de euros con una opción de compra de otros 11 kilos en el contrato.