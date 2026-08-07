Celia Pérez 07 AGO 2026 - 10:17h.

El club txuri urdin avanza para tratar de conseguir su vuelta a Anoeta

El mercado de fichajes de la Real Sociedad facilita una decisión de futuro con Jon Martín que Matarazzo acepta

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La Real Sociedad parece no tener prisa en un mercado de fichajes en el que aún no ha cerrado ningún refuerzo para Pellegrino Matarazzo. Erik Bretos tiene una hoja de ruta en la que tiene marcada como prioridad la tarea de reforzar el eje de la zaga y el ataque con perfiles muy definidos. En concreto, para la defensa, la dirección deportiva tiene apuntados nombres como el de Ladislav Krejci, Zezé, y ahora Nayef Aguerd, siendo este último el que gana más enteros para llegar al cuadro donostiarra.

Si hace unos días se destapaba el interés del conjunto txuri urdin en el regreso del central marroquí, con el cartel de transferible por parte del Olympique de Marsella, ahora El Diario Vasco asegura que las negociaciones ya están en curso. La Real anhela la vuelta de un Nayef Aguerd que dejó muy buenas sensaciones en Anoeta hace dos temporadas, cuando recaló cedido por parte del West Ham, y para ello ya está en conversaciones para sacar adelante la operación. De hecho, el zurdo es uno de los mejores colocados para llegar cm refuerzo del Matarazzo.

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El marroquí llegó la temporada pasada al Olympique de Lyon a cambio de 23 millones de euros, pero el haber quedad fuera de Champions League esta temporada obliga al club a cambiar de planes y realizar ventas para aligerar la plantilla. A pesar de tener contrato hasta 2030, el club francés le busca una salida que apunta a que no será barata dada la cantidad que en su día pagó por él.

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Mientras tanto la afición vuelve a vivir un verano en el que la falta de fichajes mina la ilusión de una pretemporada que afronta la recta final. El inicio de LALIGA está a la vuelta de la esquina y Erik Bretos aún no ha cerrado ningún refuerzo para Pellegrino Matarazo.