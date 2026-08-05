La Real Sociedad aprieta para cerrar un regreso estelar en la zaga

Juan Pérez 05 AGO 2026 - 09:57h.

Compartir







El sondeo de la Real Sociedad en el mercado de los centrales deja múltiples nombres en los últimos días para llenar el espacio en la zaga, y el último en sonar con fuerza es el de Nayef Aguerd. El internacional marroquí deja en el recuerdo una temporada excelsa en la temporada 24/25 y ahora vuelve a aparecer en la escena como el primer fichaje de una Real Sociedad que espera nuevos nombres antes del inicio liguero.

En solo unos días la vacante para acompañar a Jon Martín en la defensa del conjunto txuri-urdin deja tres nombres: Krejci, Zezé, y ahora Nayef Aguerd. Este último es uno de los jugadores que mejores sensaciones han dejado en Anoeta en los últimos años en esa posición, pero el recuerdo de aquella lesión de rodilla en el mes de marzo deja un interrogante que se mantiene a día de hoy en el presente del jugador.

PUEDE INTERESARTE Las alternativas de Matarazzo por la baja continuada de Gorrotxategi

En el Olympique de Marsella tienen en mente una venta para sacar a Balerdi o Aguerd, y este último puede volver a recalar en Zubeldia tal y como ha confirmado el diario As. A sus 30 años es un perfil perfecto porque conoce LALIGA, el club y además dejó muy buenas sensaciones, pero llega con problemas físicos después de perderse el Mundial 2026 con Marruecos precisamente por sus lesiones. De hecho a día de hoy no ha jugado ni un solo minuto en pretemporada en Francia.

Las prisas por darle a Matarazzo un segundo central titular han acelerado varias negociaciones, y una de ellas es esta en la que el conjunto donostiarra se podría haber adelantado al Al-Sadd saudí, que quería hacerse con los servicios del jugador. La razón es que allí entrena Imanol Alguacil, que finalizó su etapa encantado con él. La cuestión es que el jugador, que llegó a Marsella hace un año a cambio de 25 millones de euros, no va a salir barato y además tiene un contrato bastante alto como para pensar que será una operación fácil.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad altera su plan de mercado y sustituye una operación: decisión tomada

Mientras tanto el club mantiene en vilo a la afición, porque es la primera vez en 15 años que no ha llegado un fichaje en pleno mes de agosto por lo que el nerviosismo es lógico a pesar del buen hacer en pretemporada.