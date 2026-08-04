Las alternativas de Matarazzo por la baja continuada de Gorrotxategi

Juan Pérez 04 AGO 2026 - 14:43h.

Lebarbier y Agirre son los sustitutos naturales

Los puntos a favor y en contra de la Real Sociedad para el fichaje de Ladislav Krejci

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La ausencia de Jon Gorrotxategi en el trabajo de grupo en la pretemporada de la Real Sociedad es una de las noticias negativas para Pellegrino Matarazzo de cara al debut liguero ante el Betis. A pesar de la lejanía con el 21 de agosto por el retraso de la primera jornada para los equipos con campeones mundialistas, la baja del pivote deja muchas dudas por las molestias que arrastra en el pubis desde el pasado mes de marzo. Y sin recambio actual en la plantilla, las opciones pasan por el filial o el mercado de fichajes.

La Real Sociedad es uno de los pocos equipos que todavía no ha confirmado ningún fichaje para la temporada 26/27, y aunque la prioridad pasa por conseguir un central, la medular necesita una activación. Gorrotxategi ha sido una de las mejores noticias de la última temporada en su primer test en la élite, pero a estas alturas todavía no entrena con normalidad lo que complica imaginar al de Eibar al 100% en poco más de dos semanas.

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El dilema con la pubalgia es que es una de esas lesiones recurrentes que mantienen en vilo al jugador en el día a día, porque a veces parece que se ha aliviado y otros días vuelve con fuerza. Con la idea de conseguir una recuperación total, el centrocampista está enfocado en un tratamiento conservador, pero no hay un regreso planteado a pesar de que el jugador quería estar disponible para el debut liguero.

En su última entrevista en Euskal Telebista confirmó que esa carga se mantiene desde hace meses, y su cuidado pasa por aliviar poco a poco la zona del aductor para estar disponible de cara al inicio de la competición. Esa medida puede alejar al jugador de los entrenamientos para evitar la carga y así tener una recuperación más calmada a sabiendas de que nadie le puede quitar el rol en el XI de Matarazzo, pero la condición física puede no ser la ideal por mucho que llegue a tiempo.

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Como sucede con el caso de Mikel Oyarzábal, su vuelta a los entrenamientos el 10 de agosto debe suponer un reinicio físico para el jugador después del descanso y de la carga del Mundial 2026. Por eso es imposible saber si el delantero estará al 100% para comenzar como titular, algo que es menos preocupante viendo el estado de forma de Orri Óskarsson en pretemporada.

El dilema es que lo de Gorrotxategi es muy diferente, porque tendrá ese breve margen para recuperar su estado físico, pero además debe cuidarse físicamente para no tener recaídas ante un dolor que suele ser recurrente. La cuestión es que la Real Sociedad no tiene suplentes de garantías en su posición, pero sí alternativas. Ibai Agirre o Alex Lebarbier son los jugadores que naturalmente pueden ocupar esa posición, y ambos han tenido opciones como titulares en pretemporada.

Aún así como mejor ha funcionado el equipo en los amistosos es con Yangel Herrera y Turrientes, y el mejor ejemplo es la goleada al Aston Villa donde el equipo partió con los dos en el centro del campo. Aún así tanto Agirre como Lebarbier se están repartiendo la titularidad en el resto de partidos por lo que son nombres al alza ante la duda de cuándo volverá Gorrotxategi.