El futuro de Gonzalo Petit, a debate en el Betis

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 14:16h.

El club evalúa cuál es la mejor opción para el uruguayo, que tiene varias propuestas para salir cedido

El Betis, a expensas de abrir la vía definitiva por el delantero

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El futuro de Gonzalo Petit aún no está definido ni mucho menos. El delantero uruguayo ha sido uno de los descartes del Real Betis para la mini concentración de esta semana en Irlanda y aunque se despertó cierta incertidumbre por si podría estar concretando su salida, la realidad es que su exclusión de la convocatoria obedece más a una gestión de minutos de Manuel Pellegrini, dado que al haber solo un entrenamiento (y el partido contra Arsenal) ha decidido apostar por la lista más reconocible posible, encaminada a ir perfilando el debut liguero del próximo 21 de agosto.

Según ha podido saber ElDesmarque la idea a día de hoy sigue pasando por una cesión, dado que a 4 de agosto su continuidad en el primer equipo es literalmente imposible. El Real Betis tiene completas las plazas para extracomunitarios -Antony, Deossa y Natan-, por lo que a un mes para el cierre de mercado el uruguayo no tendría ficha disponible. Solo se abriría una vacante si alguno de los tres salen, aunque en ese escenario el club también podría contemplar abrir el abanico para posibles nuevos refuerzos. La dirección deportiva trabaja en la llegada de un delantero de garantías, lo que dejaría a Gonzalo Petit en una posición muy residual, por lo que la opción de seguir es altamente remota.

Para ello deberían darse muchos condicionantes. Que algún extracomunitario liberase su ficha, que el Real Betis decidiese no cubrir esa vacante con otro refuerzo, que la búsqueda del delantero virase de manera radical y que el propio futbolista convenza al entrenador, algo difícil a estas alturas teniendo en cuenta que ni siquiera tendrá minutos contra el Arsenal. Sea como fuere, en el club mantienen confianza plena en el delantero. La suya fue una apuesta de futuro, dado que todavía tiene 19 años, y el año que viene habrá seguro nuevas vacantes (si Natan continúa obtendría el pasaporte español), por lo que en Heliópolis se toman con paciencia su situación. Y están convencidos de que terminará dándole muchas alegrías al primer equipo.

Es precisamente por ese motivo que no se apresurarán con la decisión. El Real Betis está valorando la mejor opción posible para Gonzalo Petit para que en caso de una salida tenga el contexto más adecuado posible, donde pueda dar un paso más en su adaptación a Europa, con continuidad, regularidad y confianza para hacer goles. El uruguayo tiene varias opciones sobre la mesa, dentro y fuera de España, aunque por el momento no hay una decisión en firme.

Las cifras de Gonzalo Petit

Conviene recordar que el Real Betis pagó 4.5 millones de euros fijos y no seis como se llegó a publicar, aunque dentro de la operación sí se incluyeron determinadas variables a través de las cuales el club debería pagar unos 995.000 euros (1.170.000 dólares) cuando Gonzalo Petit llegue a debutar con al primer equipo verdiblanco y otros 498.976 euros más (585.000 dólares) si participa en al menos 15 partidos oficiales con la elástica de las trece barras.

La última de las tres variables incluidas en el contrato haría al Real Betis abonar casi 950.000 euros (1.111.500 dólares), por clasificaciones europeas, sin especificar exactamente cuál de ellas sería. Conviene recordar que el Real Betis tiene el 92.5% y no el cien por cien de los derechos del jugador, por lo que Nacional de Uruguay mantiene un 7.5% de la propiedad del delantero. Además también se guardó un 7.5% adicional de la plusvalía de una futura venta.