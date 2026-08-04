Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 13:39h.

El colombiano asegura haberse preparado a conciencia este verano para no sentir la diferencia con sus compañeros al incorporarse semanas más tarde

El Betis, a expensas de abrir la vía definitiva por el delantero

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Cucho Hernández está de regreso. El ariete ha sido la gran novedad de la convocatoria del Real Betis para Irlanda y Manuel Pellegrini por fin tiene a su disposición a un delantero centro, dado que durante los primeros compromisos el entrenador ha tenido que utilizar ahí a Nelson Deossa, cuya posición natural es el centro del campo, o a Gonzalo Petit, que volverá a salir este verano. El futbolista colombiano asegura haberse preparado a conciencia durante el verano y espera un gran año de verdiblanco. Este martes atendía a los medios oficiales del club, desde Dublín, y aquí repasamos sus declaraciones más destacadas.

Ya de vuelta: "Tenía muchas ganas de venir. Necesitaba las vacaciones y estar con la familia pero a la vez ver al equipo en pretemporada hace que quieras estar antes. Estamos a punto, con ganas de empezar de la mejor manera y con un año muy ilusionante por delante".

Han sido meses muy intensos para él. Ha sido padre y ha jugado el Mundial: "Ha sido un año lleno de emociones, unos meses de muchas cosas. Darle las gracias a Dios por la nueva bendición que es mi hijo, nos ha traído mucha luz y felicidad. Por otra parte jugar un Mundial es el sueño más grande que pueda tener un futbolista, muy contento por haber tachado esto en los objetivos de mi carrera, pero lo que queda por delante es mucho más grande. Estoy muy ilusionado este año con el Betis, con ganas de hacerlo muy bien en LaLiga, en la Copa y en la Champions".

Cómo lo afronta: "Con la misma tranquilidad desde que llegué. Es cierto que tenemos mucha responsabilidad tras nosotros, con una afición que siempre intentará exigir, pero corresponde al tipo de plantilla que tenemos. Estamos muy ilusionados, queremos hacer un muy buen papel en Champions, estar siempre arriba en LaLiga, nunca conformarnos, y creo que tenemos un buen equipo para poder hacerlo".

Cómo llega el Cucho Hernández: "Yo soy un jugador que siempre me entreno antes de venir a la pretemporada. Esta vez ha sido diferente, porque sabía que iba a llegar tarde, y me exigí un poco más en el sentido físico para no sentir mucho la diferencia. Yo me siento fuerte, con ganas, obviamente con cosas que mejorar un poco, sobre todo en lo físico, pero hay tres semanas que me van a dar esa gasolina para llegar bien al primer partido".

Tres amistosos más antes del debut en LaLiga: "Tengo la oportunidad de llegar con mucho ritmo, tenemos tres partidos de mucho nivel, debemos demostrar que estamos preparados. Todo el equipo tiene la responsabilidad y queremos dejar las mejores sensaciones antes de empezar LaLiga".

Un objetivo para esta temporada: "Ustedes me conocen. Saben que lo tengo en mente desde el último día de la temporada pasada. Trabajaré para eso. El año pasado lo conseguimos, ese era el mínimo. Este año quiero hacerlo mucho mejor. Tengo un número en la cabeza, pero esta vez sí que no quiero dar pistas. Los delanteros del equipo son finalizadores de jugada. El equipo construye con la finalidad de que se pueda finalizar y nosotros tenemos que intentarlo. Obviamente no todas irán hacia adentro, pero tenemos que trabajar para que el porcentaje sea alto. Tengo muchas ganas de ayudar, de marcar muchos goles y que el año sea muy bueno para todos".

Cómo ve a Facundo y Fran García: "Muy bien. Llevo dos días con ellos, pero se ven chicos fenomenales. Como persona sé que son muy tranquilos, muy humildes, muy trabajadores, con ganas de aportar. A los dos ya los he visto un poco jugar, ya los conozco de antes, así que sabemos todo lo que nos pueden aportar. Lo importante es que nosotros le demos esa confianza y que nos ayuden mucho esta temporada".