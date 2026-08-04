Celia Pérez 04 AGO 2026 - 09:10h.

Tanto el club como el jugador argentino tratan de encontrar un destino que satisfaga a ambas partes

Cuánto pide Vinicius al Real Madrid para renovar

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Más allá del nuevo culebrón que está rodeando la renovación-no renovación de Vinicius, el Real Madrid mira el mercado de fichajes aún muy pendiente de varios movimientos. Uno de ellos se centra en lo que ocurrirá con Franco Mastantuono, que apunta a salir este verano. Tras la decisión de José Mourinho de no contar con él, tanto el club como el jugador argentino tratan de encontrar un destino que satisfaga a ambas partes.

En este sentido no son pocos los clubes que se han interesado en la situación del centrocampista. En los últimos días han surgido opciones cercanas como las de la Real Sociedad o el Villarreal o de otras ligas europeas como la italiana, donde la Fiorentina anda tras sus pasos. De hecho, es el club viola el que en estos momentos lidera la carrera por hacerse con los servicios del jugador.

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Según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Mastantuono será el próximo el salir cedido del Real Madrid y en estos momentos la Fiorentina sigue avanzando en la negociaciones para tratar de cerrar su llegada. El futbolista está abierto a la operación aunque de momento el acuerdo depende de la cobertura salarial.

El Real Madrid prefiere que Mastantuono continúe su crecimiento en el fútbol europeo y por ello ha frenado cualquier posibilidad de regresar a River Plate, otro de los pretendientes del argentino. La dirección deportiva considera que, tras su llegada a España, lo más beneficioso para su progresión es competir en una liga europea que le permita acelerar su adaptación al fútbol del viejo continente.

A la espera de conocer qué pasará finalmente con su futuro, Mastantuono sigue trabajando bajo las órdenes de José Mourinho mientras se resuelve definitivamente su situación. Toca compás de espera en unos días que se antojan clave para saber qué acabará sucediendo con él.