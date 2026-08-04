Redacción ElDesmarque Madrid, 04 AGO 2026 - 08:49h.

El tenista murciano lleva cerca de cuatro meses sin competir

El regreso de Carlos Alcaraz va ligado a sus primeros golpes de derecha, inéditos en los tres últimos meses

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El regreso de Carlos Alcaraz está cada vez más cerca. Después de 111 días alejado de la competición por la lesión en su muñeca derecha, el tenista murciano ha recuperado este lunes el número dos del ranking ATP, adelantando provisionalmente a Alexander Zverev. Esto coincide con la recta final de su recuperación, aunque en su entorno el mensaje sigue siendo el mismo: no acelerar los plazos. El objetivo de Alcaraz continúa siendo reaparecer en el Masters 1.000 de Cincinnati, torneo que servirá como primera toma de contacto antes del US Open, donde defenderá el título.

La prioridad de Carlos Alcaraz es volver sin asumir riesgos

En declaraciones a El Larguero de la Cadena SER, el extenista Álex Corretja ha pedido calma con las expectativas que rodean al regreso del español. El catalán considera que el trabajo realizado durante estos meses ha seguido el camino adecuado y que lo importante es comprobar cómo responde físicamente cuando vuelva a competir.

Corretja ha insistido en que Cincinnati debe entenderse como un torneo para recuperar sensaciones y ritmo competitivo, no como una obligación de levantar el trofeo. A su juicio, después de cuatro meses sin competir, lo prioritario será comprobar cómo soporta las cargas de entrenamiento, la disputa de partidos enteros y la recuperación entre encuentros antes de pensar en grandes objetivos. "Me parece que sería un poco desmesurado (pedirle ganar). Al final, están siguiendo los pasos correctos, que ha sido la prudencia. Aceptar que tienes una lesión y no querían que fuera más peligrosa", dijo el exjugador.

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Carlos Alcaraz vuelve a ser número dos del mundo, pero lo importante es recuperar su mejor nivel

Más allá de la clasificación y de volver a ser el número dos del mundo, el verdadero triunfo para el tenista murciano pasa por volver a su mejor nivel. Alcaraz afronta las próximas semanas con prudencia, consciente de que su prioridad no es ganar desde el primer día, sino recuperar el ritmo competitivo y llegar en las mejores condiciones posibles al US Open. Ese es el gran objetivo para cerrar una temporada que se ha ido al traste por la lesión en su muñeca derecha, pero que puede acabar con un final algo más alegre.