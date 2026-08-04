Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 09:03h.

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El futuro de Ferran Torres parece estar cada vez más lejos del Barcelona. La estrella de la final del Mundial podría salir del club este verano pese a tener contrato en vigor hasta 2027. El Barça no ha movido ficha de momento mientras que el interés en su fichaje se extiende a clubes de gran envergadura como el Atlético de Madrid o el PSG. Es precisamente el conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, el que apuesta fuerte por el delantero.

Las últimas informaciones apuntan a que el PSG desea cerrar su fichaje antes de que acabe esta semana. El Barcelona tasa su salida en unos 50 millones de euros, una cifra perfectamente asumible por un equipo tan poderoso en lo económico como el parisino. Con todas estas informaciones sobre la mesa, el Barça aún no ha movido ficha para tratar de frenar su marcha y eso es algo que el propio Ferran no duda en señalar.

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Durante una entrevista para Sportico, el de Foios responde qué tiene que hacer el Barcelona para impedir su marcha este verano. Ferran se lo deja claro. "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar", sentenció. "Que te quieran estos equipos siempre es bueno, yo tengo contrato con el Barcelona, es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta", agregó sobre el mencionado interés del PSG.

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Uno de los culebrones del verano

De la mano del Mundial se han ido desencadenando algunos de los grandes culebrones del verano en materia de fichajes. Basta con ver lo que está sucediendo con Julián Álvarez y alguna que otra incorporación que se ejecutó durante el torneo. El caso de Ferran Torres podría decidirse muy pronto. El Barça ya conoce los planes del PSG y su salida podría quedar sentenciada en apenas unos días.