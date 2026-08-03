El Barcelona recibe la ofensiva final por Ferran Torres: una venta relámpago con fecha

Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 19:06h.

El delantero español parece haber elegido su próximo paso profesional

"Sólo espero tomar la decisión correcta"

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El futuro de Ferran Torres se calienta. Tras unas merecidas vacaciones, el héroe de la segunda estrella de la Selección Española ha decidido tomar partido en los rumores que le colocan en clubes como el Atlético de Madrid o el PSG. Con una situación contractual que ya ponía en aviso al FC Barcelona, la venta del jugador de Foios ya tiene fecha.

En los últimos días, el interés parisino ha ido tomando forma y todo parece que apunta a una única resolución. Aprovechando su último año de contrato en Can Barça, el PSG acelera y quiere cerrar una operación relámpago.

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El PSG pone fecha a la salida de Ferran Torres del FC Barcelona

Y es que según informa el periodista Matteo Moretto, la intención del campeón de Francia no es otra que cerrar el fichaje de Ferran Torres esta misma semana. De hecho, la citada fuente añade que en el PSG se afronta esta operación con optimismo: "El Paris Saint-Germain quiere acelerar las negociaciones para fichar a Ferran Torres esta misma semana. El club francés busca cerrar el acuerdo con el Barça y considera que la operación podría concretarse con rapidez. Hay optimismo por parte del club francés".

Las últimas declaraciones dan sentido a la operación

En este sentido, el optimismo parisino parece estar relacionado directamente con las últimas palabras del gran protagonista. Ferran Torres, tasado por el conjunto azulgrana en unos cincuenta millones de euros, dijo lo siguiente en un reconocido programa de televisión norteamericano: "Yo tengo contrato con el Barça pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no lo sé".

A la espera de avances, en el FC Barcelona ya conocen los planes del PSG y esperan la ofensiva final por Ferran Torres. De esta manera, el delantero pondrá fin a uno de los grandes culebrones de este mercado de verano.