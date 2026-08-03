El Deportivo es relacionado con un fichaje 'imposible' y la afición enloquece: "Sería una bomba"

Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 17:47h.

Equipos que jugarán en competiciones europeas le pretenden

Fechas, horarios y televisiones de la jornada 4 en LALIGA EA Sports 2026/27

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La ilusión por el Deportivo de A Coruña en su regreso a LALIGA EA Sports es incontrolable. Con un proyecto bien definido, un grupo que combina experiencia con juventud y una sanísima situación económica, el conjunto herculino aterriza en la élite nacional con la intención de quedarse. Para ello, la dirección deportiva ha realizado fichajes de mucho peso en el mercado de verano y sigue buscando más.

Una vez resuelta la incógnita del lateral izquierdo con el fichaje de Angeliño, Fernando Soriano busca un defensa central y no descarta un cromo diferente en tres cuartos de campo para ampliar el abanico de opciones de Antonio Hidalgo.

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Y más allá de la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva, el mercado siempre está en continuo movimiento y el Deportivo seguirá la evolución de posibles oportunidades veraniegas. Ahí podría encajarse el último futbolista que ha sido vinculado con el club coruñés, aunque parece todo un 'imposible'.

La afición del Deportivo enloquece con el fichaje 'imposible'

El espacio radiofónico 'Goles con Parrado' ha vinculado al internacional marroquí Azzedine Ounahi con el Deportivo de A Coruña. Tras perder la categoría con el Girona, todo hace indicar que el centrocampista creativo abandonará Montilivi rumbo a un equipo con aspiraciones europeas. En los primeros compases veraniegos, el Celta de Vigo mostró interés en su contratación, pero su buen papel en el Mundial 2026 (anotó dos goles en seis encuentros con Marruecos) disparó su fichaje.

De hecho, en las últimas horas, Ounahi ha sido relacionado con el FC Barcelona como posible sustituto de Frenkie de Jong, lesionado de gravedad tras la cita mundialista. El precio de su fichaje rondará los 25 millones de euros con una notable subida respecto al salario que tiene en el Girona.

Razones económicas y deportivas de sobra para catalogar como un auténtico 'imposible' este movimiento en Riazor, aunque la afición ha enloquecido al conocer este rumor. Estos son algunos de los muchos ejemplos: