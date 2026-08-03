Fechas, horarios y televisiones de la jornada 4 en LALIGA EA Sports 2026/27
Se disputará en la primera semana de septiembre
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Los equipos nacionales continúan con sus particulares pretemporadas y ya afrontan la recta final de su preparación. A escasas dos semanas para que ruede el balón en la Primera División, LALIGA EA Sports anuncia las fechas y los horarios correspondientes a la cuarta jornada del campeonato. Se disputarán en la primera semana de septiembre.
Y esta fecha arrancará por todo lo alto en el Estadio La Cartuja. Real Betis y Real Madrid medirán fuerzas el próximo viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas. Por su parte, Elche CF y Real Sociedad serán los encargados de echar el cierre a esta cuarta jornada liguera el próximo lunes 7 de septiembre en el Martínez Valero.
Las fechas y horarios de la jornada 4 de LALIGA EA Sports
A continuación, el día y la hora de todos los encuentros:
- Real Betis - Real Madrid: viernes 4 de septiembre, a las 21:00 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Athletic Club - Atlético de Madrid: sábado 5 de septiembre, a las 16:15 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Rayo Vallecano - Racing de Santander: sábado 5 de septiembre, a las 18:30 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Villarreal CF - Deportivo de A Coruña: sábado 5 de septiembre, a las 21:00 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Valencia CF - FC Barcelona: domingo 6 de septiembre, a las 16:15 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Deportivo Alavés - CA Osasuna: domingo 6 de septiembre, a las 18:30 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Málaga CF - Levante UD: domingo 6 de septiembre, a las 18:30 horas, a través de Movistar LALIGA.
- RCD Espanyol - Sevilla FC: domingo 6 de septiembre, a las 21:00 horas, a través de Movistar LALIGA, DAZN y en abierto.
- Getafe CF - Celta de Vigo: domingo 6 de septiembre, a las 19:00 horas, a través de Movistar LALIGA.
- Elche CF - Real Sociedad: domingo 6 de septiembre, a las 21:30 horas, a través de Movistar LALIGA.