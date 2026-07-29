Los árbitros de LALIGA cumplirán con la 'Ley Vinicius' pero el VAR no podrá revisar la acción

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 12:26h.

No se sancionará con tarjeta roja como si ocurría en el Mundial

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La temporada 2026-27 de LALIGA EA Sports arrancará con varias novedades en el reglamento arbitral. Una de las más llamativas afectará a una imagen cada vez más habitual sobre los terrenos de juego: los futbolistas que se tapan la boca para hablar con un rival durante una discusión. España aplicará el criterio marcado por la UEFA tras la última reunión mantenida con los distintos comités técnicos arbitrales europeos.

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Mr Asubío, colaborador de ElDesmarque, explica que los árbitros españoles sancionarán con tarjeta amarilla a aquellos jugadores que, durante una confrontación con un rival, se tapen la boca con la mano o con la camiseta mientras mantienen esa conversación. La medida nace tras el acuerdo alcanzado entre la UEFA y los diferentes CTA europeos para unificar criterios de cara a la nueva temporada. España ha decidido adherirse a esa interpretación, por lo que la acción pasará a considerarse antideportiva y será castigada disciplinariamente siempre que el colegiado la detecte.

No obstante, la aplicación de la norma tendrá una limitación importante. La infracción únicamente podrá ser sancionada si es observada en directo por el árbitro principal, uno de sus asistentes o el cuarto árbitro. El VAR no tendrá competencias para intervenir en este tipo de acciones ni podrá avisar al colegiado si la conducta ha pasado desapercibida durante el juego.

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La decisión supone una diferencia importante respecto al criterio utilizado por la FIFA durante el último Mundial. En la Copa del Mundo, taparse la boca para iniciar una confrontación con un adversario se consideraba una conducta merecedora de tarjeta roja.

Con la adopción del protocolo UEFA, LALIGA y el resto de grandes campeonatos europeos optan por una interpretación menos severa. La conducta seguirá estando castigada, pero la sanción será una amonestación y siempre dependerá de que alguno de los integrantes del equipo arbitral la detecte en tiempo real, sin posibilidad de revisión posterior desde la sala VOR.