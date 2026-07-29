Celia Pérez 29 JUL 2026 - 08:37h.

El cuadro franjirrojo no podrá iniciar la temporada en su estadio

La Comunidad de Madrid apunta a Martín Presa y el tiempo que estará cerrado el estadio de Vallecas

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El Rayo Vallecano no arrancará la temporada en el estadio de Vallecas después de conocer este martes la decisión de la Comunidad de Madrid de retirarle cautelarmente la concesión por motivos de seguridad. El cuadro franjirrojo afronta ahora un inicio de campaña lejos de su estadio, que tendrá un tiempo de duración entre dos y seis meses, y que obliga a buscar otro escenario para el periodo que duren las reformas reformas necesarias para poder volver.

Teniendo en cuenta que el equipo de Beñat San José dará el pistoletazo de salida a LALIGA el 15 de agosto en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla, todas las miradas se posan en el 20 de agosto. Ese es el día que el Rayo Vallecano recibirá la visita del Deportivo Alavés como local y para el que ya tendrá que tener escenario. Es más, según contó Tebas este martes, el cuadro franjirrojo ya tiene asignado uno, aunque no quiso desvelar cuál es.

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"Queda tiempo pero hay que pensar en la designación de otro estadio. Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque, no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es", afirmó.

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A pesar de que no quiso dar más información sobre cuál será el escenario elegido por el Rayo Vallecano, todo apunta que el estadio elegido podría ser Butarque, casa del Leganés. El estadio pepinero ya acogió la temporada pasada el encuentro entre el Rayo y el Atlético de Madrid por el mal estado del césped de Vallecas. Sobre el papel también podría tenerse en cuenta opciones dentro de la Comunidad de Madrid como el Coliseum o el Metropolitano, aunque mucho más complejas,.