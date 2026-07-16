El delantero debería haberse presentado a la pretemporada, pero no está

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Aún no ha empezado la temporada y Raúl de Tomás vuelve a ser protagonista en el Rayo Vallecano. Y una vez más, de manera negativa. El delantero jugó la pasada temporada cedido en el Al-Wakrah SC de Qatar y estaba previsto que se incorporara durante estos días a la pretemporada del cuadro madrileño. Por contra, no ha aparecido en la fecha prevista y el club no ha dado demasiados detalles de su situación.

El Rayo arrancó la pretemporada el pasado miércoles 8 de julio. Lo hizo en Fuenlabrada, ya que el césped de su Ciudad Deportiva no está actualmente en condiciones de ser utilizado, y a puerta cerrada. Es decir, con máximo hermetismo. Todo ello sin De Tomás, que tenía permiso para incorporarse unos días más tarde. Pero no lo ha hecho.

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Concretamente, el delantero se tenía que incorporar a los entrenamientos este miércoles 15 de julio, según señala Diario As. El fin de semana había realizado una publicación en sus redes sociales con la camiseta del Rayo en lo que parecía una declaración de intenciones, mostrando su compromiso con el club de cara a la nueva temporada.

Por contra, Raúl de Tomás no ha estado presente en la sesión de entrenamiento de este miércoles, tal y como estaba previsto. De momento, se desconocen los motivos y cuándo lo hará, pues el club sigue sin dar explicaciones al respecto.

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Qué pasa con Raúl de Tomás en el Rayo Vallecano

Cabe recordar que el atacante sigue siendo el fichaje más caro de la historia del Rayo, que pagó 11 millones de euros por su llegada en verano de 2022. Por contra, esta segunda etapa en Vallecas ha resultado ser un verdadero desastre, encadenando lesiones, un mal rendimiento e incluso una sorprendente desaparición durante varios meses hace dos temporadas. En verano de 2025 se fue cedido al Al-Wakrah de Qatar, pero apenas llegó a participar en 14 partidos (en los que marcó cuatro goles) antes de sufrir una lesión que rompió su cesión en enero. Ahora, siete después de aquella salida, sigue sin entrenarse con el Rayo.