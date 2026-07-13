Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 20:34h.

La propuesta de Isabel Díaz Ayuso para el nuevo Estadio de Vallecas: 60 millones de inversión y 18.500 espectadores

El jugador se ha rebajado su salario para facilitar la operación

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La gran temporada protagonizada por el Rayo Vallecano tiene muchos culpables y uno de ellos es Pep Chavarría. Por eso no es de extrañar la cantidad de novias que tiene este verano. Uno de los grandes clubes que lo persigue desde hace un tiempo es el Chelsea. El lateral zurdo es un deseo expreso de Xabi Alonso, técnico del conjunto londinense, y parece que su llegada a Stamford Bridge está más cerca que nunca.

Según informa el periodista Matteo Moretto en Marca, las partes están muy cerca de entenderse. Chavarría ya ha llegado a un acuerdo con el Chelsea e incluso rebajó su sueldo para facilitar el acuerdo. Ahora ya solo queda que ambos clubes cierren las negociaciones para aterrizar en la Premier League. Todo ello con una mareante oferte por delante que vendrá de perlas a las arcas del Rayo.

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La primera oferta que presentó el Chelsea y que rondaba los 15 millones de euros fue denegada de forma rotunda. Próximamente, se espera que el club inglés suba a los 25 kilos entre fijos y bonificaciones diversas. Una cifra que será muy difícil de rechazar a la espera de la decisión de su presidente Martín Presa.

El deseo de Chavarría es disfrutar de una competición tan atractiva como la Premier League. El recién llegado Xabi Alonso también desea tenerlo en su vestuario, por lo que, teniendo en cuenta las cifras que se manejan, todo apunta a que la operación se concretará más pronto que tarde.

Pelayo Fernández, un dilema para Beñat San José

El central asturiano Pelayo Fernández, tras su cesión al Cádiz, afronta la pretemporada con el objetivo de convencer a Beñat San José de que merece una oportunidad en el primer equipo del Rayo Vallecano, que ya cuenta tras la renovación de Luiz Felipe con cinco efectivos para esa misma demarcación.

Pelayo, de 23 años, llegó al Rayo Vallecano en 2024 con la carta de libertad tras terminar contrato con el Barcelona y ser uno de los jugadores más destacados del Barcelona Atletic los dos últimos cursos a las órdenes de Rafa Márquez.

El futbolista asturiano firmó con el Rayo cuatro años, hasta 2028, pero la realidad es que en el equipo madrileño no ha tenido la continuidad que quería. La primera temporada apenas disputó cuatro partidos oficiales y la pasada salió cedido al Cádiz, en Segunda, pasando más tiempo en el banquillo que sobre el césped, con solo 12 encuentros jugados y 988 minutos.

De vuelta al Rayo, Pelayo sabe que parte de sus opciones de permanencia en la plantilla pasan por la pretemporada que haga, ya que en principio parte como el quinto central del equipo por detrás de los otros cuatro que ya estuvieron el pasado curso: el francés Florian Lejeune, el neerlandés Jozhua Vertrouwd, el senegalés Nobel Mendy y el italo-brasileño Luiz Felipe, que tras acabar su cesión ha renovado este mismo mes de julio.