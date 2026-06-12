Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 11:59h.

El presidente del equipo de la franja insiste en un cambio obligado

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El Rayo Vallecano protagonizó una de las grandes historias de la pasada temporada en el viejo continente. Liderados por Iñigo Pérez, que ya comanda el Villarreal CF, los futbolistas de la franja rozaron la gloria en la UEFA Conference League. Pese a la derrota ante el Crystal Palace, en el humilde barrio madrileño se sabían campeones dadas las dificultades ante las que han debido batallar. Y aún persisten, pues como insiste Martín Presa, el club sigue teniendo un gran problema.

El presidente del Rayo ensalza constantemente el rendimiento que ofrecen sus jugadores pese a no disponer de unas instalaciones acordes a la máxima categoría. El pasado curso, el problemón de Vallecas terminó de estallar con la suspensión del encuentro liguero ante el Real Oviedo.

Martín Presa insiste y pone de ejemplo a tres clubes del fútbol español. El mandamás rayista mira desde la lejanía a Celta de Vigo, Real Sociedad y Sevilla FC para dar el salto que demanda una entidad como el Rayo Vallecano.

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Martín Presa envidia a "Celta, Sevilla y Real Sociedad"

En una charla concedida a José Ramón de la Morena, Martín Presa aborda los problemas del estadio de Vallecas y el deseo de un nuevo feudo. El dirigente rayista quiere un estadio propio, sin influencia política: "Lo que queremos es construir unas nuevas instalaciones. Un nuevo estadio en el puente de Vallecas a poder ser y si no puede ser lo más cercano a la ubicación actual. Nosotros queremos comprar un terreno y construir un estadio que sea propiedad del Rayo Vallecano porque no queremos que haya influencia política en las decisiones del club. El problema está en la consecución de un terreno".

Siguiendo esta línea de declaraciones, Presa reconoció que envidia la fuente de ingresos que sí tienen equipos como el Celta, la Real Sociedad y el Sevilla FC: "Un estadio es una fuente de ingresos. Nosotros para poder competir tenemos que crear una estructura con la que podamos mirar de cerca a Celta, Sevilla y Real Sociedad que son los que juegan en Europa... Nosotros necesitamos con un campo con unas características de 30/35 mil asientos y previsión que ese campo pueda ser ampliado".