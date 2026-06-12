Ángel Cotán 12 JUN 2026 - 11:00h.

El exfutbolista habla del modelo rojiblanco

La primera tarea de Edin Terzic tras llegar a Bilbao: cuestiones de mercado y "periódicas"

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En Bilbao se respira ilusión con la llegada de Edin Terzic. El preparador de Menden lidera el nuevo proyecto rojiblanco tras una temporada muy irregular y que pedía a gritos un giro. En esas está el Athletic Club, con reuniones constantes entre el nuevo cuerpo técnico y la dirección deportiva que comanda Mikel González, pero sin perder el envidiable sello de los leones. Sobre este asunto se pronuncia Fernando Llorente.

El que fuera delantero centro rojiblanco, pese a la herida que dejó abierta con su salida en un amplio sector de la hinchada athleticzale, nunca ha dado la espalda al Athletic. Fernando Llorente tiende a seguir de cerca la actualidad de los leones y ha vuelto a hablar del equipo bilbaíno en un verano que se prevé importante.

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El también comentarista deportivo ofrece unas declaraciones al Diario AS en las que da la receta del éxito al Athletic Club. Eso sí, el que fuera delantero centro no oculta una obviedad y reconoce el hándicap con el que pelean en San Mamés contra los gigantes de LALIGA.

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Fernando Llorente da la receta del éxito al Athletic sin negar un hándicap

En la citada entrevista, Fernando Llorente fue cuestionado por un hipotético y nuevo título liguero en Primera División. En la actualidad, la diferencia entre Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid y el resto de integrantes de la competición doméstica se amplía en cada mercado de fichajes que pasa. Pese a ello, el ex de los leones aporta la receta.

Sin negar el obstáculo y el mercado reducido del Athletic, Fernando Llorente apuesta por dar más oportunidades a los cachorros: "Nunca hay que perder la esperanza. Siempre puede aparecer una generación increíble y que te pueda llevar a esos niveles. Es algo muy complicado porque el mercado es muy reducido. Hay que dar oportunidades y cariño a esos chicos, lo más importante. Ojalá se pueda pelear por estar arriba, entrar en puestos de Champions, que ya sabemos la dificultad que conlleva después. Este año ha sido difícil".