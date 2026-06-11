Ángel Cotán 11 JUN 2026 - 19:45h.

El de Menden ya conoce Lezama

El Athletic y Alejandro Rego ultiman detalles ante las tentaciones del mercado de fichajes

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El Athletic Club sorprendió este mediodía con la que probablemente sea la llegada más esperada del verano en Bilbao. Tras semanas trabajando en la distancia y oficializado su fichaje por el equipo rojiblanco, Edin Terzic ya conoce Lezama. El preparador germano, acompañado en todo momento por Mikel González, recorrió todas las instalaciones de trabajo de los leones.

Las primeras sensaciones del técnico no han podido ser mejores. Así lo ha transmitido el propio Edin Terzic con su primer mensaje a la afición: "En unas semanas, empieza la temporada y no puedo esperar a volver al césped y empezar a trabajar con un equipo de nuevo. El hecho de que este equipo sea el Athletic es un honor y me hace sentir muy orgulloso y feliz. Tengo muchas ganas de veros y conoceros pronto. Estoy ansioso por sentir San Mamés y empezar a construir momentos y recuerdos únicos juntos. Nos vemos, Aupa Athletic!".

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Tras el primer paseo por Lezama y su mensaje a los athleticzales, ha llegado el momento de trabajar in situ. Sin dar muchas pistas, el Athletic Club y Edin Terzic han comenzado su camino con tareas de mercado en las oficinas.

La primera tarea de Edin Terzic tras llegar a Bilbao

Como avanzaron Jon Uriarte y Mikel González en su tradicional balance de la temporada deportiva, la plantilla rojiblanca demandaba una serie de decisiones en las que la palabra del entrenador alemán sería clave. El regreso de los cedidos, los posibles fichajes, la operación salida y los cachorros que tocan la puerta del primer equipo configuraban una larga lista de activos.

Edin Terzic, como ha informado el propio club rojiblanco, ha comenzado este mismo jueves y ha priorizado las reuniones con la dirección deportiva de los leones para avanzar en la planificación. De hecho, el Athletic confirma que estas reuniones con el mercado de fichajes de fondo se producirán de manera periódica en las próximas semanas: "Edin Terzić, el ilusionante nuevo técnico del Athletic Club, se encuentra en Bilbao en reuniones de trabajo pautadas con la dirección deportiva que se convertirán en periódicas durante las próximas semanas".