Fran Fuentes 09 JUN 2026 - 14:48h.

Dudas en torno a cuándo se tomó la decisión de que el 'Txingurri' no continuara al frente del equipo

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Jon Uriarte y Mikel González han comparecido en sala de prensa para hacer balance de la temporada en el Athletic Club. El presidente y el director deportivo han explicado diversas situaciones, desde el excesivo número de fichas hasta la contratación de Edin Terzic. En este sentido, el máximo mandatario del club ha explicado cuándo se produjo el primer contacto, aludiendo a la temporada 2024/25 durante un congreso, e incluso estando en su casa aprovechando el viaje del club a Dortmund para enfrentarse al Borussia en la UEFA Champions League.

Así lo explica el propio Jon Uriarte: "Desde el área de trabajo de Mikel hay un foco importante en el análisis de entrenadores. Como parte de este análisis, hay uno que destacaba, que era Edin. Mikel fue a un congreso la temporada pasada* para ver cómo hablaba y cómo se desenvolvía, y luego tener la oportunidad de conocerse personalmente. Se conocieron, hablaron y la relación se fue afianzando. Aprovechamos el viaje a Dortmund para estar con él miembros del club y compañeros de su equipo. Estuvieron reunidos en su casa, compartiendo buenos momentos", explica.

*Jon Uriarte se refiere a la temporada 24/25

Aunque también hubo una reunión del propio presidente en España: "Más adelante estuvimos el director general y yo, durante un día y medio con él en Madrid. La impresión que nos causó a todos fue tremenda y fue entonces cuando decidimos que era la persona correcta para entrenar al Athletic. Desde su lado demostró como... fue un flechazo, un interés impresionante en entrenar al Athletic. Entendió que somos un club diferente, único en el mundo, y quería ser parte de esto. El compromiso que ha mostrado durante toda la temporada, rechazando ofertas importantes de equipos de Champions League, así lo demuestra", detalla.

Los tiempos de la decisión de Ernesto Valverde y la contratación de Edin Terzic

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En este sentido, le insisten a Jon Uriarte sobre los plazos, teniendo en cuenta que el partido frente al Borussia Dortmund fue en octubre del 2025 y el primer contacto se produjo en el curso anterior. Es más, la pregunta incide en los plazos en los que conocen que Ernesto Valverde no seguiría: "Nosotros hacemos un trabajo de análisis de entrenadores desde la primera temporada que estamos Mikel y yo. Un trabajo constante, al igual que sucede con el análisis de jugadores posibles para el Athletic en captación y scouting, se hace lo mismo para entrenadores. Surgió el caso de Edin, se avanza con él porque es un entrenador que nos parece muy interesante para el Athletic en el futuro, pero todavía no sabíamos el futuro del Athletic", señala.

En este sentido, aún no se habían producido los malos resultados deportivos ni se había tomado una decisión en torno a la figura de Ernesto Valverde: "No sabíamos cómo iba a ser la temporada, no sabíamos la posición que iba a tener Ernesto a final de temporada ni nuestra postura a final de temporada. Ahí fue cuando se decidió, por parte del club que no siguiera Ernesto, y por parte de Ernesto que no quería seguir, se decidió apostar por Edin. Lo que quiero decir es que el trabajo estaba bien hecho desde hacía tiempo, como hacía tiempo que se hacía con otras personas en temporadas anteriores", sentencia.