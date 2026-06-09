Luis de la Fuente acaba con todos los debates: Unai Simón será su portero en el Mundial

Javi Rayo 09 JUN 2026 - 04:19h.

El seleccionador nacional despeja cualquier debate antes del inicio del Mundial

Luis de la Fuente defiende a Gavi tras el susto con Rodri y lanza un mensaje a su favor: "No quiero que lo cambien"

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El debate de la portería de la Selección Española era el único por resolver antes del inicio del Mundial, al menos para la opinión pública, porque no para Luis de la Fuente. El seleccionador nacional lleva semanas diciendo que en su cabeza ya estaba decidido el once inicial para el debut ante Cabo Verde y el amistoso ante Perú ha sido la última pista que quedaba para corroborarlo: Unai Simón será el portero titular de España.

No hay debate en la portería

En la rueda de prensa previa al amistoso, el seleccionador nacional ya lo dejó claro. El amistoso ante Perú no era una prueba más, sino un partido para coger ritmo y ensayar cosas de cara al debut en el Mundial. Pues dicho y hecho. Ante el conjunto sudamericano, Luis de la Fuente sacó un once que perfectamente puede ser el que debute ante Cabo Verde. Y, como no, con Unai Simón en portería. El guardameta vasco ha sido, es y será el portero titular de España mientras De la Fuente siga al mando del banquillo.

La pista de la portería no fue la única. Luis de la Fuente sacó once jugadores que, si no pasa nada extraño, podrían ser los mismos once que debuten ante Cabo Verde la semana que viene. Una alienación con Pau Cubarsí y Laporte como centrales. Con Cucurella y Marcos Llorente en los laterales y con un centro del campo más que reconocible: Rodrigo, Pedri y Fabián Ruiz. Arriba, el de siempre, Mikel Oyarzabal. Y en los extremos (Álex Baena y Ferran Torres), las únicas piezas que sí cambiarán cuando Lamine Yamal y Nico Williams se recuperen de sus lesiones.

Luis de la Fuente ha destacado por muchas cosas durante su etapa en el banquillo de la Selección Española, y ser fiel a un once tipo ha sido siempre una de ellas.