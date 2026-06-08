María Trigo 08 JUN 2026 - 09:03h.

El jugador del Betis se retiró del campo con molestias en su rodilla derecha

Ez Abde, ¿la gran venta del Betis?

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Hay preocupación en Marruecos tras lo ocurrido entre Ez Abde y Chadi Riad en el amistoso contra Noruega. Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y el jugador del Real Betis se marchó lesionado al descanso. A a la espera de las pruebas médicas, su seleccionador Mohamed Ouahbi, dijo lo siguiente: "Lo que me preocupa ahora son las lesiones. Estamos esperando los resultados".

Ya hay algunos rumores que indican que, en principio, Abde no sufriría una lesión grave, pero sí que podría tener un esguince en su rodilla derecha. Como se puede ver en el siguiente vídeo de Movistar +, en un córner justo antes del descanso, Chadi Riad cae al suelo tras una pugna y golpea al extremo bético en su rodilla. Este se quedó tumbado en el suelo con bastantes gestos de dolor y ya no volvió al campo.

Al igual que su seleccionador, uno de sus compañeros, Ounahi confirmó que aún no sabe qué le pasa a Abde: "Todavía no tenemos los detalles de su lesión. Acaba de someterse a exámenes médicos en el hospital. Esperamos que no sea nada grave. Mañana tendremos los resultados".

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El partido de Ez Abde

Hasta ese momento, el futbolista del Betis estaba siendo de lo más destacado y estaba demostrando el mismo nivel que ha mantenido durante la temporada. Se le escapó su gol, pero fue él robó balón y se pegó una carrera de más de 40 metros para asistir a Brahim Díaz en el tanto de Marruecos. En el minuto 75 Martin Odegaard puso el definitivo 1-1 en el marcador.

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Marruecos está encuadrada en el Grupo C del Mundial y faltan días para su debut frente a Brasil. Será el primer partido del domingo 14 de junio, pues se disputa a las 00.00 en Nueva York. Sus otros rivales del grupo son Haití y Escocia.