Fran Fuentes 24 JUL 2026 - 11:25h.

El japonés llega teniendo que volver a demostrar sus virtudes para ganarse el puesto, aunque sin ruido de fichajes

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Con Take Kubo parece que siempre hay algo que demostrar. Tras sus vacaciones, el japonés se reincorporó este jueves a los entrenamientos de la Real Sociedad para hacer la pretemporada, empezando por unas pruebas de esfuerzo para ver el estado de esa rodilla, que se lesionó con Japón durante el Mundial. En este sentido, la Copa del Mundo ha sido una continuación de lo que fue su temporada pasada con el conjunto txuri urdin: algunas luces al inicio y una lesión que le impide estar en los momentos decisivos. De este modo, con descenso de sus cifras realizadoras, el delantero llega un año más a Zubieta teniendo que mostrar sus virtudes y que está listo para ser uno de los faros del equipo en ataque.

A su regreso, el jugador se ha reencontrado con Pellegrino Matarazzo, quien le dio un abrazo y la bienvenida tras las vacaciones, y charlaron brevemente de cómo está esa rodilla. Posteriormente, ha trabajado en solitario como parte de su plan de readaptación tras la lesión sufrida durante la Copa del Mundo, en el partido de Japón frente a Países Bajos.

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En este sentido, el atacante tendrá que volver a ganarse el puesto después de que la temporada pasada el equipo respondiera en su ausencia. Jugadores como Ander Barrenetxea o Gonçalo Guedes hicieron valer su calidad y respondieron a las expectativas, ganando la final de la Copa del Rey y haciendo un tramo final de temporada en LALIGA muy positivo, especialmente teniendo en cuenta de dónde venía el equipo con Sergio Francisco.

Los grandes clubes de Europa ya no hacen cola por Take Kubo

Con las lesiones que ha tenido y habiendo desaparecido del mapa, lo cierto es que el interés en Take Kubo en este mercado de fichajes está siendo netamente inferior al de otras temporadas. También es pronto, acaba de volver del Mundial y todo es susceptible de cambiar de un momento a otro. Sin embargo, el jugador siempre había sido objeto de rumores, aunque siempre ha reconocido que está muy a gusto en la Real Sociedad. A pesar de tener tan solo 25 años, afronta su octava temporada en LALIGA EA SPORTS, la quinta como txuri urdin, y lo cierto es que sus dos últimas campañas han sido de más a menos, por lo que, si antes tenía a clubes como el Liverpool, y el año pasado le siguieron Tottenham o Everton, este año esos sondeos se han disipado y prácticamente no existe rumorología en torno a su figura. Paradógicamente, la noticia es que no hay noticias.

Algo que puede ser positivo para la Real Sociedad para asegurarse su continuidad, ya que tiene contrato hasta el 2029 (es decir, tres años más), pero también una mala noticia. Y es que Take Kubo ha demostrado ser un jugador diferencial cuando está en forma, y uno de los que llama la atención de los grandes clubes de Europa gracias a su juego vertical, su calidad, desborde y capacidad para ser decisivo. De este modo, tanto Pellegrino Matarazzo como la Real Sociedad, y el propio jugador japonés, desearán que vuelvan a tocar a la puerta del futbolista. Eso será señal de que la temporada le ha ido bien y que se ha reencontrado con su mejor versión.