Pablo Sánchez 23 JUL 2026 - 13:50h.

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Pese a que aún no ha efectuado ningún fichaje, la Real Sociedad trata de avanzar en diversas tareas relacionadas con su plantilla. Además de confirmar algunas salidas, en las últimas horas el club txuri urdin cerró una renovación que salvaguarda el presente y el futuro de la entidad en materia defensiva. Jon Martín seguirá formando de la entidad durante muchos años más descartando así cualquier opción de salir este verano.

Los rumores de una posible salida de Jon Martín estaban sobre la mesa casi desde el inicio del verano. El más interesado en su fichaje fue el Aston Villa de Unai Emery. Sin embargo, esta posibilidad se ha esfumado de una tacada tras el paso al frente que ha dado la Real Sociedad.

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Jon Martín ha firmado este jueves su renovación con la Real Sociedad hasta la temporada 31/32. Un contrato de larguísima duración que que evidencia las ganas de ambas partes de seguir triunfando de la mano.

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El comunicado de la Real Sociedad

La Real Sociedad y Jon Martín han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que unía a ambas partes. El nuevo acuerdo, firmado esta mañana en las oficinas de Anoeta, se prolonga hasta el final de la temporada 31-32.

Jon Martín es el presente y el futuro del club txuri urdin. Con sólo 20 años, el central de Lasarte-Oria es ya un fijo en las alineaciones y un pilar básico en la zaga realista. Su irrupción en la élite ha sido brillante y, además, lo mejor está por llegar.

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El realista ha compartido sus impresiones en Real Sociedad TV. Jon se muestra “muy feliz por renovar el contrato, la Real es el club que me lo ha dado todo”. Con ganas de seguir aportando al máximo, Jon reconoce tener en el vestuario muchos espejos en los que mirarse y tiene claro que “Mikel, Igor, Ander… son ejemplos para mí e intento aprender de ellos lo máximo posible”, asegura el lasartearra.