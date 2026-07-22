Pablo Sánchez 22 JUL 2026 - 11:41h.

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La Real Sociedad cocina a fuego lento los movimientos en el mercado de fichajes. El club txuri urdin, más allá de las bajas, no ha efectuado incorporaciones a poco más de un mes para que arranque LALIGA EA SPORTS. Tampoco sorprende teniendo en cuenta la calma con la que el club efectuó los refuerzos el pasado curso. Aún así hay posibles cambios en el horizonte y uno de ellos afecta a la banda izquierda, quizá una de las demarcaciones que más ruido ha generado en el club en las últimas semanas. El futuro de Aihen Muñoz toma protagonismo estos días.

El lateral zurdo de la Real Sociedad cuenta con el interés de Osasuna desde hace unas semanas y, tal y como informa el periodista Ángel García, el futbolista vería con buenos ojos su llegada a El Sadar. Entre otras cosas, para contar con los minutos y la continuidad que no encuentra de la mano de Pellegrino Matarazzo.

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Aihen considera que Osasuna podría ser un buen destino para tener mayor protagonismo, una idea y un cambio que, de producirse, aceleraría los planes de la Real Sociedad con la banda izquierda.

Fichajes o cantera

En estos momentos, la Real cuenta con tres jugadores para dicha demarcación, de los cuales solo uno tiene asegurada su continuidad: Sergio Gómez. Javi López podría salir de nuevo este verano -el Oviedo ha vuelto a interesarse en él- y Aihen podría poner rumbo a Osasuna como ya hemos mencionado.

La posibilidad de que la Real se quede con solo un jugador para ese puesto genera un debate interno en el club sobre la forma de actuar. Ante esta tesitura, el club txuri urdin podría acudir al mercado en busca de un refuerzo -cuenta con varios nombres en su agenda- u optar por el filial, donde aparece Balda como posible opción para subir al primer equipo.