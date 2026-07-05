Osasuna altera el plan del Málaga por Manu Sánchez: una solución en la Real Sociedad

Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 16:46h.

El Celta de Vigo le busca salida y hay un tercer interesado

Loren Juarros busca en el Celta una solución en defensa

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Loren Juarros marca como prioridad la incorporación de un nuevo lateral izquierdo. Tras la salida de Víctor García, ya oficializada por el propio Málaga CF, Juanfran Funes demanda un nuevo cromo que apuntale esta parcela de la defensa. La dirección deportiva costasoleña valora seriamente la opción de Manu Sánchez, futbolista del Celta de Vigo que no entra en los planes de Claudio Giráldez. Sin embargo, el mercado se mueve por el defensor madrileño.

Tras una exitosa cesión en el Levante, Manu Sánchez se ha afianzado en LALIGA EA Sports. Su buen hacer en la banda izquierda del Ciutat de València no ha terminado de convencer al club olívico. Así lo demuestra la reciente apuesta por Javi Galán.

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Este movimiento veraniego coloca al defensa celeste en la rampa de salida. Con contrato hasta junio de 2028, el Celta apunta a mostrarse flexible ante una nueva salida de Manu Sánchez. Las condiciones encajan en los parámetros del Málaga, interesado en la cesión del lateral, pero Osasuna altera el escenario inicial.

Osasuna altera el plan del Málaga con Manu Sánchez y el Celta

Según informa Diario de Navarra, la entidad rojilla busca un lateral izquierdo a bajo coste con Manu Sánchez como una de las opciones que están sobre la mesa de Braulio Vázquez. El jugador madrileño habría sido ofrecido a Osasuna y se está valorando la posibilidad en las oficinas de El Sadar. La entrada del club navarro en la puja aumentaría la competencia del Málaga, pues ya sabe que también debe imponerse al interés del Levante.

No obstante, desde la Real Sociedad también aparece una solución a este escollo de mercado. La citada fuente sitúa a Aihen Muñoz en la órbita de Osasuna. En su último año de contrato en San Sebastián, la entidad rojilla valora el fichaje del lateral izquierdo txuri urdin siempre y cuando no implique pagar por un traspaso.

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Este segundo nombre osasunista allanaría el camino del Málaga por uno de sus principales objetivos en la retaguardia. Con el bloque del equipo garantizado, Loren Juarros tratará de acelerar en la segunda semana de julio para tapar los huecos de la plantilla blanquiazul.