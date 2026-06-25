Marco Garcés perfila una salida que abre un debate en el Celta: fichaje a la espera

Ángel Cotán 25 JUN 2026 - 17:49h.

Puesto a reforzar este verano

El interés vigués por André Almeida

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El Celta de Vigo tiene varias prioridades marcadas en su particular mercado de fichajes. Una vez cerrada la llegada de Aleix Febas, la dirección deportiva que lidera Marco Garcés está enfocándose en la operación salida. El nombre que más se mueve hasta la fecha es el de Ilaix Moriba, llave para futuras incorporaciones en el centro del campo, aunque se está perfilando otra salida que implica un claro debate.

Claudio Giráldez demanda un nuevo cromo en el perfil zurdo de la línea defensiva. Con características muy definidas, pues el técnico celeste tiende a jugar con carrileros, el Celta debe incorporar un nuevo lateral a su primera plantilla.

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No está siendo un mercado sencillo, pues el Mundial 2026 aparca la gran mayoría de movimientos para el próximo mes de julio. Y además de este hándicap, según avanza Deportes COPE Valencia, apunta a descartar una opción que regresaba a Vigo.

Marco Garcés perfila una salida que abre un debate en el Celta

Según la citada fuente, el Levante está ultimando los detalles para conseguir nuevamente la incorporación de Manu Sánchez. El lateral izquierdo ha cuajado una buena temporada en el cuadro granota y parecía contar con opciones de realizar la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Giráldez. Esta información descarta dicha opción, pues todo hace indicar que la próxima semana se cerraría una nueva cesión para el defensor madrileño.

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La salida de Manu Sánchez, a expensas de oficialidades, genera un debate en la entidad olívica. El Celta busca un fichaje en su posición y está a la espera de Javi Galán. El futbolista de Badajoz vive una situación excepcional en Osasuna, pues aunque finaliza contrato el próximo 30 de junio, su renovación automática se activará a renglón seguido.

Eso sí, el lateral puede romper unilateralmente el acuerdo algo que, como apunta el periodista Ángel García, espera el club rojillo por el alto salario pactado con el jugador. Con Manu Sánchez en la rampa de salida, el Celta debe acelerar por un nuevo cromo en la citada demarcación.