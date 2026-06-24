El Deportivo gana posiciones por el fichaje de Diego Conde: la estrategia ante dos rivales

Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 16:24h.

El portero busca una salida al no contar tampoco para Iñigo Pérez

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El Deportivo de A Coruña reforzará la portería en este mercado de verano. Pese al éxito cosechado con la llegada de Álvaro Ferllo y la continuidad de Germán Parreño, la dirección deportiva blanquiazul desea elevar la competencia bajo palos con un primer espada. Sobre la mesa de Fernando Soriano figuran varios nombres, pero se están produciendo avances importantes por uno en concreto.

Hablamos de Diego Conde, portero del Villarreal CF que no entró en los planes de Marcelino García Toral ni tampoco en los de Iñigo Pérez para la próxima temporada. El interés, adelantado por los compañeros de Muchodeporte, encaja en los parámetros económicos del club herculino, pero sobre todo en los deportivos.

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No obstante, el portero madrileño es uno de los porteros que más se está moviendo en la presente ventana estival. A sus 27, Diego Conde encarna un perfil interesante que asegura rendimiento inmediato en LALIGA. Razón que explica el interés de otros dos equipos de la élite nacional.

El Deportivo gana posiciones por el fichaje de Diego Conde

Celta de Vigo y Sevilla FC están muy atentos al futuro del guardameta groguet. El club celeste busca un portero con rol secundario que brinde descanso al rumano Andrei Radu bajo palos. No es la primera vez que Diego Conde es relacionado con el conjunto olívico y la competición euroea atrae, pero el chico quiere sentirse importante en su próximo destino.

Algo que sí puede ofrecerle el equipo andaluz. A expensas de posibles negociaciones por el regreso de Odisseas Vlachodimos, el Sevilla debe encontrar dos porteros en el mercado de verano. Para imponerse al equipo hispalense, el Deportivo tiene muy clara su estrategia.

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Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, Fernando Soriano habría avanzado de manera significativa por el fichaje de Diego Conde ofreciéndole un contrato de tres temporadas. El entorno del guardameta valora el proyecto herculino y la estabilidad que le brindaría ese nuevo contrato. Nada cerrado por el momento, pero el Dépor gana posiciones ante dos rivales de peso.