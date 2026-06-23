Loren Juarros tira de contactos en la Real Sociedad: triple interés de fichaje del Málaga

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 11:59h.

El último recién ascendido cuenta con el hándicap del tiempo en el mercado

La Real Sociedad 'empuja' a Brais Méndez con un coste: el Celta tiene clara su estrategia

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Todo es felicidad en la Costa del Sol. El Málaga CF de 'Los Bichos' ha hecho historia con uno de los ascensos más celebrados que se recuerdan. Tras una larga temporada en la categoría de plata marcada por el cambio de Juanfran Funes en el banquillo, el conjunto boquerón ha conseguido regresar a la Primera División por la difícil vía del playoff. Sin tiempo para comenzar a calentar la planificación del próximo curso, Loren Juarros busca apuntalar un equipo con claro sello canterano.

El director deportivo malaguista viene realizando un encomiable trabajo en La Rosaleda siendo clave en los dos ascensos. Y todo ello sin excesivos recursos económicos, pues el Málaga sigue inmerso en sus problemas institucionales.

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Ahora, el reto que se le presenta es mucho mayor. Loren Juarros busca refuerzos que eleven el nivel de un grupo muy joven e inexperto en su mayoría en la élite nacional. Por esta razón, el líder de la parcela deportiva tira de contactos en la Real Sociedad.

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Loren Juarros tira de contactos en la Real Sociedad para reforzar el Málaga

Tras media vida en la disciplina txuri urdin donde actuó como jugador, pero también como cabeza visible de la dirección deportiva, en marzo del pasado 2018 se desligó por completo de la Real Sociedad. Allí dejó buenos amigos, pero sobre todo contactos. A sabiendas de las dificultades que encontrará para reforzar al Málaga este verano, Loren Juarros activa la tecla donostiarra.

Y de manera triple. Según avanza en exclusiva el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Málaga está interesado en tres futbolistas defensivos de presente y pasado reciente txuri urdin.

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Para el eje de la defensa, el conjunto boquerón maneja los nombres de Jon Pacheco y Aritz Elustondo. El primero de ellos regresa tras una cesión en el Deportivo Alavés y su futuro en el equipo de Pellegrino Matarazzo está sujeto a posibles incorporaciones, aunque cuenta con contrato hasta junio de 2030. Más factible es la incorporación del ya excapitán, agente libre tras finalizar contrato esta temporada.

La condición de veterano y comodín, pues también puede ocupar el lateral derecho, coloca a Aritz Elustondo como una opción interesante para el Málaga, pero hay un tercer nombre realista sobre la mesa según la citada fuente. Se trata de Jon Balda, lateral izquierdo que ha disputado 34 partidos en la pasada LALIGA Hypermotion firmando dos goles y dos asistencias. Con contrato hasta junio de 2028, la Real Sociedad no descartaría una cesión en la élite nacional.