El órdago de Julián Álvarez activa tres operaciones del Atlético de Madrid en el mercado

Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 09:25h.

Terremoto en el club colchonero que afecta de lleno a la planificación

Julián Álvarez suelta la bomba y pide salir del Atlético de Madrid: "Lo mejor para todos es una transferencia"

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No se habla de otra cosa. El órdago público de Julián Álvarez al Atlético de Madrid en pleno Mundial 2026 está dando la vuelta al mundo. Tras un inicio de verano marcado nuevamente por el interés del FC Barcelona en el atacante argentino, el club colchonero decidió dar la cara por su jugador. Días después, 'La Araña' pide su salida y altera la planificación de Mateu Alemany.

A diferencia de Manchester City y Selección Argentina, Julián Álvarez es fijo bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone. En el Metropolitano goza de la titularidad que tanto anhela en su combinado nacional, de ahí que su posible salida sea un auténtico 'problemón'.

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El órdago de Julián Álvarez activa tres operaciones del Atlético

Las palabras del futbolista argentino esconden un reto muy grande para Mateu Alemany, pues a falta de confirmaciones oficiales por una operación y movimientos firmes por Julián Álvarez, el líder de la parcela deportiva colchonera está obligado a cambiar por completo la delantera de Simeone. Con Antoine Griezmann en Estados Unidos, dos posibles salidas activan tres operaciones.

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Alexander Sorloth lleva meses reclamando un mayor protagonismo en los esquemas rojiblancos y todo hace indicar que lo tendrá, pero lejos del Metropolitano. El jugador tiene un acuerdo personal con la Juventus, pero el Atlético espera una oferta superior para aceptar este traspaso.

La posible salida de Julián Álvarez no parece que vaya alterar esta decisión tan consensuada entre las partes, por lo que Mateu Alemany debe fichar tres nuevos delanteros para su ataque. Y todo eso en tiempo récord, pues la pretemporada dará el pistoletazo de salida en la segunda quincena del próximo mes de julio.

El deseo por Viktor Gyokeres parece complicado que se cristalice si no es incluyéndolo en una venta de 'La Araña' al Arsenal. A la espera de acontecimientos, Alemany agita el árbol ante un reto de suma importancia.