La afición del Atleti estalla contra Julián Álvarez en su último post en redes sociales

Celia Pérez 23 JUN 2026 - 07:28h.

Por su intento de fichaje si permiso del club

Julián Álvarez suelta la bomba y pide salir del Atlético de Madrid: "Lo mejor para todos es una transferencia"

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El 'culebrón Julián Álvarez' ha entrado en un punto álgido tras dejar claro públicamente que quiere salir del Atlético de Madrid. El delantero argentino está concentrado con su selección en pleno Mundial y desde allí ha soltado la bomba. El ariete argentino señaló que “lo mejor para todos es una transferencia” dejando claro su deseo de irse del Metropolitano, aunque sin desvelar el destino. Sin ser un secreto, todo apunta a un Barcelona contra el que piensa cargar el club rojiblanco.

De hecho, el Atlético de Madrid se plantea y tiene previsto estudiar este martes si denuncia al Barcelona ante la FIFA por su intento de fichaje de Julián Alvarez sin permiso del club, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030, según explicaron a EFE fuentes de la entidad rojiblanca, tras las declaraciones del delantero sobre su deseo de ser traspasado.

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Este lunes, tras el triunfo de Argentina por 2-0 contra Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el atacante dijo, en declaraciones a ‘ESPN’, que “lo mejor para todos es una transferencia” y añadió: “Quiero cumplir mi sueño”, sin concretar a qué equipo se refiere.

En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición, aunque tenga contrato por cuatro años más en el Metropolitano.

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La afición del Atlético reacciona al tuit de Julián Álvarez

Dichas declaraciones no han sentado nada bien a la afición rojiblanca, que no ha dudado en reaccionar a la última publicación del ariete en Twitter. 'Calificado para la siguiente ronda. Seguimos juntos', ha sido la frase que ha dejado Julián en su perfil y que acumula más de mil comentarios, muchos de ellos de seguidores del Atlético de Madrid que se sienten defraudados con la actitud del jugador.

"Asco, mucho asco", "Basura, has hecho una temporada vergonzosa , y exiges irte cuando deberías pedir perdón y trabajar" o "No te mereces como te ha tratado la gente del atleti", son algunos de los comentarios que ha acumulado dicho post.