Redacción ElDesmarque Madrid, 17 JUN 2026 - 12:48h.

La propuesta azulgrana será de 135 millones de euros

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Tras cerrar el fichaje de Anthony Gordon y olvidar a Marcus Rashford, el FC Barcelona ya trabaja en nuevas incorporaciones y una de ellas será el culebrón del verano. El conjunto azulgrana, según ha informado David Bernabéu en el Diario SPORT, volverá a intentar el fichaje de Julián Álvarez una vez finalice el Mundial 2026. El delantero argentino continúa siendo el gran objetivo del club catalán en este mercado y la intención del Barça es presentar una oferta que se acerque a la propuesta que el Real Madrid hizo hace unas semanas.

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La oferta que hará el FC Barcelona por Julián Álvarez cuando acabe el Mundial

El periodista David Bernabéu del Diario SPORT ha contado que el Fútbol Club Barcelona volverá a la carga con una nueva oferta por Julián Álvarez una vez haya finalizado la Copa del Mundo y que esta será la última propuesta del club azulgrana al Atlético de Madrid. El montante será de alrededor de 135 millones de euros y el periodista aclara que puede incluir un pack de incentivos que hagan que la suma total se acerque a los 150 millones que ofreció Florentino Pérez por el delantero argentino.

David Bernabéu también ha explicado que el Atlético si que está abierto a negociar ya que dentro de la entidad rojiblanca hay gente partidaria de vender a Julián Álvarez, por ejemplo, Mateu Alemany. De hecho, el periodista ha asegurado que el día en el que el Real Madrid oficializa su oferta por el 19 colchonero, él estaba cubriendo el acto de final de temporada de Rafael Yuste, presidente del senado del Barcelona y leyó mensajes de personas importantes de la cúpula del club culé que decían "la partida continúa, nosotros a lo nuestro". Por tanto, pese a la negativa del Atlético, el culebrón del crack argentino parece estar lejos de su final.