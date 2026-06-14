Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Mundial de fútbol

El palo de Mati Prats a EE.UU. y la organización del Mundial 2026: "¿Qué están haciendo los americanos con el fútbol?"

El palo de Mati Prats a EE.UU. y la organización del Mundial 2026
El editorial de Mati Prats sobre el Mundial de EE.UU.. ElDesmarque
Compartir

La organización del Mundial 2026, con Estados Unidos a la cabeza junto a Canadá y México, ha levantado polémica a raíz de los cambios que la FIFA ha realizado en el transcurso de los partidos y que incluso afectan al desarrollo del juego. "¿Qué están haciendo los americanos con el fútbol?", se pregunta Mati Prats en su editorial en ElDesmarque de Cuatro destacando los parones de hidratación de tres minutos utilizados para colar anuncios o el show en el descanso de la final que será más largo de lo habitual al más puro estilo Super Bowl. Lo puedes ver en la parte superior de esta noticia.

Temas