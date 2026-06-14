El palo de Mati Prats a EE.UU. y la organización del Mundial 2026

Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 15:23h.

Polémica por los cambios en el fútbol durante el Mundial 2026

La autocrítica y la queja de Vinicius tras su golazo en el Brasil-Marruecos que levantó a Travis Scott: "Creo que puedo mejorar"

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La organización del Mundial 2026, con Estados Unidos a la cabeza junto a Canadá y México, ha levantado polémica a raíz de los cambios que la FIFA ha realizado en el transcurso de los partidos y que incluso afectan al desarrollo del juego. "¿Qué están haciendo los americanos con el fútbol?", se pregunta Mati Prats en su editorial en ElDesmarque de Cuatro destacando los parones de hidratación de tres minutos utilizados para colar anuncios o el show en el descanso de la final que será más largo de lo habitual al más puro estilo Super Bowl. Lo puedes ver en la parte superior de esta noticia.