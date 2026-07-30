Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 13:19h.

El central español es uno de los jugadores que puede marcharse del conjunto blanco en este mercado y esta lesión puede hacer que se quede

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Raúl Asencio se ha lesionado. El central del Real Madrid estará varias semanas de baja por una lesión muscular, un escenario que puede alterar por completo su futuro cuando su nombre figuraba entre los candidatos a abandonar el conjunto blanco este verano. El Real Madrid ha publicado este jueves el parte médico del defensa español tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club.

La lesión de Raúl Asencio complica su salida del Real Madrid

El defensa sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha y queda pendiente de evolución. Aunque la entidad no ha fijado un tiempo de recuperación, las primeras estimaciones apuntan a unas seis semanas de baja, un plazo que coincide prácticamente con el cierre del mercado de fichajes. La lesión llega en el peor momento posible para el futbolista. Asencio era uno de los jugadores cuyo futuro permanecía abierto durante este verano y el club no descartaba una salida si llegaba una oferta interesante, ya fuera mediante un traspaso o una cesión que le garantizase continuidad.

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Con el mercado cerrándose el próximo 1 de septiembre, los plazos juegan en contra del central. Si se cumplen las previsiones de recuperación, Asencio no estaría disponible hasta bien entrado el mes de septiembre, una circunstancia que reduce considerablemente las opciones de encontrar un destino.

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Pocos clubes están dispuestos a invertir una cantidad importante o asumir una cesión por un futbolista lesionado que no podrá incorporarse de inmediato a la dinámica del equipo. Esa situación deja al Real Madrid con un margen de maniobra muy reducido para resolver su futuro antes de que finalice el mercado.

El Real Madrid tendrá que replantear su hoja de ruta con Raúl Asencio

La lesión también condiciona la planificación deportiva del conjunto blanco. En un verano marcado por movimientos en la defensa y con la llegada de nuevos refuerzos, la posible salida de Asencio era una de las operaciones que permanecían sobre la mesa. Ahora, salvo un giro inesperado en su recuperación o una apuesta firme de algún club pese a la lesión, todo apunta a que el central continuará ligado al Real Madrid al menos hasta el mercado de invierno.